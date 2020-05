Diners Club Italia affida ad Alkemy SpA i suoi servizi di digital marketing

Diners Club Italia con il supporto di Alkemy nel digital marketing, in questo momento di crisi sanitaria, ha scelto di scommettere sul digitale come canale principale per la generazione della lead sui potenziali clienti

Nell’ambito della sua strategia di rafforzamento sul mercato dei servizi finanziari, Diners Club Italia ha affidato ad Alkemy la gestione delle sue attività di digital marketing per ingaggiare nuovi potenziali clienti. In particolare, ad Alkemy sono state affidate tutte quelle attività paid digital , strumenti legati al digital marketing per la generazione delle lead di prodotto sul segmento dei privati. Ciò significa che, attraverso l’analisi dei dati spontaneamente rilasciati dagli utenti, Alkemy è in grado di realizzare campagne di marketing studiate su misura dei consumatori, e di rintracciare dunque nuovi potenziali clienti realmente interessati al prodotto.

Alkemy società leader nel settore dell’evoluzione dei modelli di business, coordina un approccio di pianificazione multicanale che include non solo il retargeting dei visitatori ma anche quello dei prospect, ossia dei potenziali clienti, utilizzando elementi di paid search, display in prospecting e retargeting, social e circuiti di affiliazione di settore. Fondamentale è l’associazione di un approccio quantitativo ⎯ alla generazione di lead ⎯ a un miglioramento dell’elemento qualitativo di queste, misurato in termini di approval rate (tasso di approvazione). Dal punto di vista della pianificazione media, la strategia abbina un targeting basato su dati di affinità e socio-demografici a algoritmi di ottimizzazione che ricalibrano regolarmente le varie permutazioni di targeting sulla base delle performance registrate. A questo si incrociano anche i dati raccolti su base geografica. Questo approccio ha la duplice funzione di incrementare i volumi di lead prodotti e, allo stesso tempo, migliorarne la resa.

“La scelta del partner è apparsa naturale - ha dichiarato Giglio del Borgo, Amministratore Delegato di Diners Club Italia - considerata l’expertise strategica con cui Alkemy ha analizzato e definito le opportunità della journey digitale anche per un target premium come quello costituito dai prospect dei prodotti Diners Club. Le attività, inserite nel più ampio piano di marketing 2020, si sono rivelate essenziali e cruciali al momento dell’entrata nel lockdown, e ci stanno sollecitando ulteriori riflessioni per la nostra business transformation”.

"Con il supporto di Alkemy, Diners Club Italia ha scelto di scommettere sul digitale come canale principale per la generazione della lead sui potenziali clienti. Con l'accelerazione dell'evoluzione del mercato, innescata dall'emergenza COVID-19, questa scelta si è rivelata essere ancora più vincente”, ha commentato Duccio Vitali, CEO di Alkemy . Diners Club International fa parte del gruppo Discover, network internazionale presente in 185 nazioni e scelto come partner da 24 milioni di esercizi commerciali e da 8 milioni di Soci per i propri acquisti.

Diners Club Italia è parte del Gruppo Cornèr Banca, istituto bancario svizzero privato e indipendente, leader nel mercato elvetico degli strumenti di pagamento. Oggi in Italia Diners Club ha avviato una serie di iniziative di comunicazione, relazioni e partnership per incrementare la sua presenza sul mercato dei servizi finanziari, accrescere vantaggi e privilegi per i Soci ed espandere la rete di esercenti affiliati al circuito Diners, oggi circa 450.000, un dato in costante aumento.

“Nella pianificazione di attività volte a raggiungere un obiettivo così sfidante, è stato ed è necessario scegliere con cura i canali di comunicazione in modo da contattare non solo gli utenti giusti, ma anche raggiungerli nel contesto più idoneo e nella giusta fase del purchase funnel (percorso di acquisto) - ha dichiarato Giovanni Bonanno, Paid Media Director di Alkemy - in tal modo si va a intervenire in quella zona di alto purchase intent, ma anche in quella fase di ZMOT (Zero Moment Of Truth), in cui l’utente, navigando in un mercato estremamente competitivo, viene esposto al valore aggiunto che Diners Club apporta ai suoi utenti. "

“Il nostro obiettivo è aumentare la base clienti – conclude Camilla D’Alfonso Head of Marketing and Communication di Diners Club Italia - con una serie di azioni mirate rivolte all’acquisizione di nuovi Soci con particolare attenzione verso un pubblico più giovane e dinamico, attento alla qualità dei nostri servizi e ai nuovi stili di vita. Per questo ci siamo orientati verso azioni di comunicazione che privilegiano i canali online, certamente più performanti rispetto a questi target ”.