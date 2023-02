Diseguaglianze fiscali nei patrimoni: la Costituzione serve solo se interessa

Imu e Trustee: la dimostrazione di diseguaglianze fiscali nei patrimoni

In questo articolo desidero portare a conoscenza una macroscopica diseguaglianza fiscale. A cosa mi riferisco? L’art. 53 della nostra Costituzione recita: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Come non concordare su questo principio? Ebbene ora vi dimostrerò che, come al solito, la Costituzione serve solamente quando interessa, ma soprattutto quando conviene, per il resto è drammaticamente glissata.

Ora, veniamo al nocciolo della questione. Tutti i proprietari di un immobile sono tenuti a pagare l’IMU? In linea generale sono obbligati a versare l’Imu (imposta municipale unica) tutti i proprietari di immobili ubicati sul territorio italiano ed anche tutti coloro i quali risultino essere titolari di diritti reali di godimento su beni immobili, cioè l’usufruttuario, il titolare del diritto di abitazione (come è il coniuge superstite relativamente all’abitazione in cui si svolgeva la vita familiare) e i titolari del diritto d’uso, di enfiteusi e di superficie. CHI è TENUTO A PAGARE L'IMU - Cerca (bing.com)

Bene, siamo praticamente tutti coinvolti nel pagare questa tassa. Ma è così per tutti? Pare di no! Tre sentenze della Cassazione (15455, 15456, 15543) dicono che con il TRUSTEE si possono pagare meno tasse e le imposte di registro sono in misura fissa. Cos’è il TRUSTEE? Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o a causa di morte, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o “trustee”.