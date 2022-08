Dl Aiuti Bis, 17 miliardi sul tavolo. Draghi: "Misure senza precedenti"

Draghi: "Misure senza precedenti"

"Metteremo a disposizione 15 miliardi più 2 di misure aggiuntive, che si vanno a sommare ai 35 miliardi già stanziati nell'ultimo anno. L'andamento dell'economia e' di gran lunga migliore del previsto, merito della capacità degli italiani, delle imprese e della politica del governo che ha mantenuto l'obiettivo del deficit". Lo ha detto il premier Mario Draghi spiegando che per il dl Aiuti bis non c'è stato bisogno di alcuno scostamento. "La crescita annuale è pari al 3,4%, più di quanto stimato in aprile per tutte il 2022 dal Mef. Si tratta di un dato molto positivo, sia se lo confrontiamo con i dati recenti che con quelli degli altri Paesi. L'Italia non era mai cresciuta più del 2%. La crescita dell'Italia è veramente straordinaria. Anche secondo il Fmi cresceremo piu' di Paesi" come la Germania e gli Stati Uniti. Anche i dati sul lavoro sono incoraggianti", ha rimarcato il premier. L'obiettivo è "migliorare la competitività e favorire l'occupazione. Vogliamo che le grandi imprese" investano ancora di più in Italia. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa illustrando i contenuti del Dl aiuti.

La conferenza stampa del presidente Draghi

Dl aiuti: dal taglio al cuneo fiscale all'anticipo del conguaglio delle pensioni, le misure

Taglio del cuneo fiscale di 1,6 miliardi per i lavoratori dipendenti, anticipo del conguaglio delle pensioni per un costo di 2,4 miliardi, bonus energia e sconto nelle bollette, tassa sugli extragettiti realizzate dalle imprese energetiche, incremento del fondo per la realizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, aumento di capitale di 1 miliardo per salvare l'ex Ilva, estensione del bonus di 200 euro per i lavoratori dipendenti, introduzione della figura del prof 'esperto', a cui andranno 5.650 euro in più l'anno. Il decreto legge aiuti bis entra a palazzo Chigi con un pacchetto di misure del valore complessivo di oltre 14 miliardi. Il provvedimento, che da metà settembre sarà all'esame del parlamento, rappresenta l'ultimo pezzo del puzzle disegnato dal governo di Mario Draghi.

Cuneo fiscale

Taglio dei contributi previdenziali a carico edi lavoratori fino a dicembre 2022 per un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro. "In via eccezionale, per i periodi di paga dal primo luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore" è incrementato di un punto percentuale. "Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". Gli oneri sono valutati in 786 milioni di euro per il 2022 e in 831 milioni di euro per il 2023, per un totale di 1,6 miliardi.

Pensioni

"Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale" il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è anticipato al primo ottobre 2022". Il costo della misura è stimato in 2,4 miliardi di euro (2.381 mln). L'articolo 'Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022' prevede che "la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal primo ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità".