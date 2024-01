Arriva il via libero del Senato al Dl energia: il decreto è legge con 97 sì

Ok dal Senato al Dl energia, dai rifiuti all'eolico: ecco tutte le novità

Il Senato ha votato la fiducia al governo sul dl energia, decreto che prevede interventi su "sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali". Il via libera dell'Aula ha registrato 97 sì, 74 contrari e 2 astenuti. Il testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento introduce strategie per un agevole passaggio al libero mercato energetico, offrendo risarcimenti all'agricoltura e abolendo i contributi per i gestori di impianti a energia rinnovabile. Circa 4,5 milioni di famiglie beneficeranno di tariffe energetiche regolate. È previsto un miglioramento dell'informazione nel passaggio al mercato libero dell'energia.

Il Decreto Legge Energia semplifica la burocrazia e incentiva il settore fotovoltaico italiano, fornendo sostegno alle imprese ad alto consumo energetico. Include aiuti per le aree alluvionate in Toscana e per le famiglie meno abbienti, con fondi dedicati all'acquisto di carburante o abbonamenti per i trasporti pubblici. Inoltre il provvedimento amplia la possibilità di sviluppare l'eolico galleggiante e allunga i tempi per la candidatura di aree per il deposito dei rifiuti radioattivi. Renato Schifani è nominato Commissario per la gestione dei rifiuti, con una dotazione di 800 milioni. Le aziende toscane colpite dalle alluvioni potranno accedere al Fondo di solidarietà in agricoltura.

Altre misure del decreto mirano a potenziare gli investimenti in energia rinnovabile per i grossi consumatori di energia e a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas.

Ministro Urso: un ulteriore passo verso una transizione green delle imprese

“L'approvazione definitiva del Dl Energia, rappresenta un significativo, importante passo in avanti verso la transizione verde delle nostre imprese. Un provvedimento che mira al rafforzamento del nostro sistema produttivo nell'affrontare la sfida della decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile. Questa è la strada giusta, indicata dal governo e condivisa dal Parlamento". E' quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l’approvazione in Senato del Dl Energia.