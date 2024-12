Moda, Donatella Versace potrebbe lasciare la guida della maison a febbraio. Rumor

Donatella Versace lascia la direzione creativa della maison? Rumor

Donatella Versace pronta a lasciare la direzione creativa della maison che fa parte di Capri Holdings? Secondo quanto scrive WWD l'addio è possibile e potrebbe arrivare a febbraio: il suo contratto è in scadenza proprio a inizio 2025. La società però, dal canto suo, ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito al dossier. Ma non è tutto. Secondo sempre rumor stampa il gruppo starebbe lavorando con Barclays per mettere in vendita i marchi Versace e Jimmy Choo. Secondo quanto riportato da WWD, Capri Holdings avrebbe affidato a Barclays il compito di individuare potenziali acquirenti per entrambi i brand.