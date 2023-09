Dopo i malumori Prosieben apre a Mfe. Si accende la partita per la tv europea

ProsiebenSat apre a Mediaset. Il ceo Bert Habets: "Dialogo per cercare davvero dei modelli di cooperazione"

Il dialogo tra ProsiebenSat e Mfe è più aperto che mai. Il broadcaster tedesco, prima nettamente più restìo a creare un ponte con la creatura di Silvio Berlusconi (e ora del figlio), sembra intenzionato a costruire una sponda. Sembra passato ormai un secolo dai "niet" degli ex Ad Max Conze e Rainer Beaujean del 2019, mentre ora Mediaset si è assicurata una partecipazione diretta del 28,9% come azionista di maggioranza, oltre a una componente nel Consiglio di sorveglianza, Katharina Behrends.

Le aperture del Biscione verso Prosieben sono ampie. E come scrive il Sole 24 Ore, sono così larghe da poter apparire maliziose. A novembre, infatti, sono attese le trimestrali del broadcaster tedesco e le previsioni non sono affatto rosee. Tra l’altro, l’emittente arriva da un calo del 17% dei ricavi, vedendo inoltre crollare il proprio utile netto passato da 64 a 4 milioni di euro.

Nel contesto di una strategia di espansione, messo agli atti il completamento dell’operazione sulla Spagna con la fusione di Mediaset Espana, secondo il Sole 24 Ore è sulla Germania che il gruppo di Cologno Monzese vuole puntare.

Il budget per un’Opa, si era detto alla fine del 2022, era un miliardo di euro. Anche se, in sostanza, il Biscione stesso ha gettato acqua sul fuoco in merito a questa ipotesi. Per ora, nessuna strada è preclusa. E, comunque, come sostiene lo stesso Ad di Mfe Pier Silvio Berlusconi, l’espansione internazionale del Biscione non può non passare per il mercato tedesco e, dunque, prima o poi ProsiebenSat dovrà fare i conti con il suo primo azionista. Staremo a vedere.