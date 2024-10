Il Signor Imbruttito fonda la sua società, nasce la Humor Business Experience

Il "Signor Imbruttito" fonda la sua media company

“Ricomincio da Taaac!”, il nuovo film diretto da Pietro Belfiore da poco nelle sale che vede protagonista Germano Lanzoni, è stata l’occasione per il “Il Signor Imbruttito” non solo di reinventarsi come “rider” sugli schermi, ma anche di debuttare come imprenditore nella vita reale creando una media company.

A Milano infatti davanti alla notaia Giulia De Benedetti si sono presentati recentemente lo stesso Lanzoni con la moglie Lara Bogni e Fania Alemanno che sul suo profilo Instagram si definisce “psicologa e giornalista e personal branding strategist”.

I tre hanno così costituito la nuova Humor Business Experience (Hbe) srl, di cui Lanzoni ha il 50%, la consorte il 20% e la Alemanno il restante 30%. I tre azionisti sono anche nel consiglio d’amministrazione, presieduto dallo stesso Lanzoni.

La newco ha come oggetto “consulenza e promozione in proprio e per conto terzi e gestione di artisti, musicisti, autori, personaggi dello spettacolo, designers e videomakers”, ma si occuperà anche di “acquisto, produzione, commercializzazione e gestione di contenuti web, audiovisivi e opere cinematografiche”, di “gestione e progettazione di eventi, mostre e convegni, di attività pubblicitaria e di pubbliche relazioni”, nonché di “consulenza di marketing e immagine”, di “organizzazione e svolgimento di corsi di formazione” e di “assunzione di agenzie in favore degli artisti gestiti”.