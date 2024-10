Doreca s’allea con Udial, nata una partnership per la distribuzione di bevande in hotel, ristoranti e bar

Realizzare un nuovo e innovativo modello di distribuzione del Beverage HoReCa, attraverso l’unione di competenze ed esperienze. Nasce con questa mission la partnership strategica tra e Udial, Unione Distributori Alimentari, e Doreca, azienda attiva nel settore HoReCa specializzata nella distribuzione di bevande e alcolici, che consentirà ai produttori del Beverage di poter contare su un partner distributivo in grado di garantire una capillare copertura in ogni regione italiana. Grazie a 3200 addetti e l’ausilio di 1920 automezzi adibiti alle consegne, infatti, sarà possibile servire in modo efficace e tempestivo oltre 100 mila punti di consumo fuori casa.

L’alleanza mira, dunque, a creare una sinergia tra i rispettivi punti di forza, condividendo risorse, conoscenze e best practices, al fine di creare il principale player in termini di fatturato aggregato, punti di consumo serviti e copertura territoriale e consentire a tutte le aziende associate del consorzio UDIAL di ottimizzare le funzioni logistiche e gli assortimenti per il mercato dei consumi fuori casa.

"Siamo lieti di accogliere Doreca nella nostra compagine consortile”, ha dichiarato Antonio Argentieri, Presidente del Consorzio Udial. “Crediamo fermamente nel valore delle collaborazioni e della condivisione e nella possibilità di elevare ulteriormente la qualità dei nostri servizi e di innovare continuamente, nel rispetto delle crescenti aspettative dei soci del Consorzio”.

“Udial e Doreca intendono costruire un futuro solido e competitivo per tutti i soci del Consorzio, adottando strategie all'avanguardia per rispondere alle sfide e alle opportunità di un mercato sempre più evoluto e in rapida trasformazione”, ha sottolineato Tonino Faranda, Presidente Doreca. “Siamo di fronte a una nuova era di cooperazione e crescita nel settore HoReCa, dove l'innovazione, la sostenibilità e la qualità del servizio saranno al centro di tutte le iniziative future degli operatori della distribuzione beverage”.