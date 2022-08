Dossier Autorità per l'energia: "A ottobre si pagherà il gas il 100% in più"

Autorità per l'energia: "Situazione drammatica, gas a 200€ al mwh"

L'Italia si prepara a fare i conti con il caro energia. Il prezzo del gas ha raggiunto la cifra record di 200 euro al megawattora, si tratta di più del doppio dei prezzi già molto alti registrati nei mesi precedenti e di dieci volte superiori a quelli medi degli ultimi dieci anni. Mentre il governo si appresta a varare un nuovo decreto aiuti - si legge sulla Stampa - l’Autorità per l’energia, con una segnalazione inviata venerdì scorso al Parlamento, rilancia l’allarme caro-energia. Arera, innanzitutto, segnala le «forti criticità per il sistema nazionale in relazione alla situazione di crisi dei sistemi energetici legata ai prezzi estremamente elevati raggiunti sui mercati all’ingrosso, per effetto dell’ormai conclamato uso del gas quale strumento di pressione sulle economie europee". A ottobre le bollette aumenteranno del 100%, anche se il governo confermerà gli interventi per calmierare i costi.

Di suo l’Autorità, proprio la scorsa settimana, - prosegue la Stampa - ha deciso di modificare il meccanismo di formazione dei prezzi del servizio di tutela del gas naturale a partire dal prossimo mese di ottobre, decidendo di calcolare ogni mese (anziché trimestralmente) i nuovi prezzi e di non utilizzare più come riferimento le quotazioni a termine del mercato all'ingrosso, ma la media dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano. Ma ovviamente questo non basta: occorrerà adottare misure straordinarie a fronte di uno scenario dei prossimi mesi che viene definito "drammatico".