DoValue tratta con Gardant per una possibile fusione

doValue in trattativa esclusiva per l'aggregazione con Gardant

doValue ha avviato una negoziazione esclusiva per una potenziale aggregazione con Gardant. L'operazione, secondo quanto riportato dall'Ansa, si inserisce nell'ambito del processo di consolidamento e ridefinizione del settore della gestione di crediti deteriorati, ossia gli npl. Nel dettaglio doValue, Elliott Advisors e Tiber Investments, una società collegata a fondi gestiti da Elliott, hanno stipulato un accordo non vincolante che identifica i termini chiave per una potenziale aggregazione con Gardant sulla base del quale le negoziazioni procederanno da oggi in esclusiva, con l'obiettivo di finalizzare un accordo vincolante per la potenziale transazione con Gardant.

DoValue, allo stesso tempo, ha lanciato il piano al 2026 in cui punta a a ricavi lordi nell'intervallo 480-490 milioni di euro, di cui il 35-40% non npl ma anche almeno 8 miliardi di euro di nuovi asset gestiti all'anno. Tra i pilastri delle linee strategiche anche una quota di mercato nell'Europa meridionale al 15-20% alla luce di una 'pipeline' di opportunità identificate di 42 miliardi di euro complessivamente in Grecia, l'Italia e la Spagna.