Dr Martens, svolta green dal 2024: anfibi prodotti con pelle riciclata

Dr Martens è pronta a produrre dal 2024 gli iconici anfibi anche in pelle riciclata

Il marchio di calzature Dr Martens sceglie anche la strada green per la produzione. Come riporta la stampa estera e Pambianconews, a partire dal 2024 la casa britannica inizierà a utilizzare pelle riciclata nel suo stabilimento di Northampton per la fabbricazione di alcuni dei suoi iconici anfibi. Il brand farà parte di un gruppo di investitori pronti a iniettare 18 milioni di dollari (circa 16 milioni e 500mila euro) nel produttore di pelle sostenibile e riciclata Gen Phoenix (ex ELeather).

Dr Martens, tra gli investitori del nuovo progetto c'è anche Jaguar Land Rover

Tra i finanziatori del progetto figurano anche la multinazionale automobilistica Jaguar Land Rover e la holding Tapestry con i suoi brand Coach e Kate Spade. I nuovi fondi, annunciati in occasione del recente rebranding di Gen Phoenix, permetteranno all’azienda di espandersi in nuovi mercati dopo aver ottenuto un impatto significativo nell’affrontare il problema degli sprechi di materiale su larga scala.

Come riporta sempre Pambianconews, il marchio inglese sceglie di sposare una causa sostenibile che rispecchia sempre più l’intento dei marchi del fashion & luxury di voler avvicinarsi a una nuova generazione di consumatori sempre più attenta alla sostenibilità e alla tracciabilità del prodotto che acquistano.