Dr. Max compra Neo Apotek Spa e supera le 210 farmacie. Rothschild advisor

Dr. Max compra Neo Apotek Spa

Colpo grosso nel mondo farmaceutico. Il Gruppo Dr. Max, uno dei più importanti network specializzati nella gestione delle farmacie in Europa, presente sul mercato europeo dal 2014 e con oltre 3.000 punti vendita fisici e online, ha annunciato l'acquisto di Neo Apotek Spa, azienda di spicco nel mercato italiano con oltre 130 esercizi nel nostro Paese. Una mossa strategica che porta il numero totale di farmacie Dr. Max a oltre 210 in Italia. Tra gli advisor dell'operazione figura anche Rothschild. L'aggiunta rafforza ulteriormente la presenza del Dr. Max sul territorio, con un impatto significativo sia nelle località turistiche che nelle città metropolitane, in particolare Milano, Venezia, Verona, Bergamo e Torino. Pronta la sfida al gruppo Walgreen Boots Alliance di Stefano Pessina e alle sue 13.000 farmacie in tutto il mondo.

Leonardo Ferrandino, CEO del Gruppo Dr. Max, ha commentato: Questa acquisizione strategica ci permette di unire il meglio di entrambe le realtà, contribuendo a valorizzare l'esperienza e la struttura consolidata di Dr. Max, nonché l'attenzione all'eccellenza e all'innovazione per cui Dr. Max è conosciuta in Europa. Con l'acquisizione di Neo Apotek, consolidiamo il nostro impegno in un percorso di rapido sviluppo in Italia, un percorso iniziato con l'apertura della prima farmacia Dr. Max nel 2018. La nostra visione è chiara: Dr. Max è già leader di mercato in numerosi Paesi europei e siamo determinati a raggiungere una posizione di leadership anche in Italia. L'acquisizione di Neo Apotek rappresenta una tappa significativa di questo percorso, un tassello fondamentale per la nostra crescita e per tutte le persone che lavorano con noi."

"Questa operazione segna un momento storico per l'azienda e per il nostro settore in Italia", afferma Alessandro Urbani, Amministratore Delegato di Dr. Max Italia. "Con questa acquisizione, abbiamo portato il numero dei dipendenti Dr. Max a oltre 1.300, tra farmacisti e professionisti del settore, dimostrando la solidità del nostro piano di sviluppo nel Paese e la grande capacità del team Dr. Max di realizzarlo. L'aggiunta di nuove risorse e talenti rappresenta un'incredibile opportunità per accelerare ulteriormente la nostra crescita nei prossimi anni. La nostra priorità assoluta sarà quella di massimizzare il valore per i nostri pazienti-clienti, consapevoli che il successo dipende dalla competenza e dall'entusiasmo del nostro team e, quindi, dalla nostra capacità di aiutarlo a crescere insieme al progetto. Ciò comporta un continuo investimento in formazione e professionalità, nonché il miglioramento continuo dei nostri processi. Siamo entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo insieme ai professionisti di Neo Apotek, che rappresenta una grande responsabilità ma anche una straordinaria opportunità di fare la differenza."

Andrea Riva, CEO di Neo Apotek: "Con questa operazione entriamo in una nuova fase per Neo Apotek, in cui tutte le persone che hanno contribuito al successo dell'azienda nel corso degli anni continuano a svolgere un ruolo fondamentale. Condividiamo valori simili e una visione comune di crescita a lungo termine con Dr. Max, quindi siamo fiduciosi di unirci a uno dei principali attori internazionali del settore, che valorizzerà il talento del personale di Neo Apotek e continuerà il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Questo impegno condiviso farà senza dubbio la differenza nel raggiungimento di ambiziosi obiettivi di leadership nel mercato italiano."

Nel 2023, il percorso di crescita di Dr. Max ha visto un aumento degli investimenti in diverse aree, e questi sforzi continueranno nel 2024 con un impegno al miglioramento continuo. Il nuovo magazzino centralizzato di Telgate, che si estende su una superficie di oltre 14.000 m2, testimonia l'impegno dell'azienda a migliorare l'efficienza e a snellire i processi. All'inizio dell'anno saranno effettuati ulteriori investimenti in automazione per migliorare l'efficienza dei processi, garantendo una catena di approvvigionamento affidabile e senza interruzioni. Inoltre, gli investimenti saranno indirizzati al rafforzamento dei servizi omnichannel e della piattaforma di e-commerce drmax.it, che attrae oltre 1 milione di clienti al mese. Dr. Max amplierà anche la gamma di servizi per la salute e la bellezza offerti nelle farmacie, con l'obiettivo di offrire soluzioni innovative e di qualità a prezzi competitivi per servire meglio le persone e migliorare il loro benessere.

Dr. Max è stato assistito da: EY, Shearman & Sterling e AK Evan. Gi advisor di Neo Apotek sono stati Rothschild & Co., Studio Legale Gattai, Minoli, Partners e Banca Profilo.