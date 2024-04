E-commerce boom, giro d'affari da 80 mld. La fine dei negozi si avvicina

E-commerce, giro d'affari in crescita nel 2023: superari gli 80 miliardi di euro in Italia

L'e-commerce continua a confermarsi come un fenomeno inarrestabile, come riportato nel report e-commerce 2024 presentato dalla Casaleggio Associati. Attualmente, in Italia ci sono 51,56 milioni di utenti internet, e l'87,7% di loro fa acquisti online.

Sebbene questa percentuale sia leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, evidenzia comunque una solida tenuta del settore nel nostro Paese. È interessante notare che l'83% di questi utenti è attivo anche sui social media, indicando una stretta correlazione tra i due ambienti.

Nel 2023, le persone che hanno navigato su internet da cellulare o tablet hanno superato la popolazione totale, raggiungendo quota 81,55 milioni, confermando un trend in costante crescita. Questo sottolinea il ruolo predominante dei dispositivi mobili, preferiti dalla quasi totalità degli utenti per la navigazione online.

In media, trascorriamo 5 ore e 49 minuti a navigare sui siti internet, con il 50,8% del tempo dedicato ai dispositivi mobili. Circa la metà di noi cerca prodotti e brand online, e il 90% ha visitato siti di shopping nell'ultimo mese. Inoltre, il 47% effettua acquisti online su base settimanale.

Il giro d'affari dell'e-commerce in Italia è stato di 80,55 miliardi di euro nel 2023, registrando una crescita annuale del 27,14%. Settori come i marketplace (+55%) e il turismo (+42%) sono quelli in maggiore espansione, mentre l'elettronica ha visto una contrazione delle vendite (-3,5%).

Dopo l'agitazione causata dal lockdown e le fluttuazioni delle spese, il primo anno di stabilità ha evidenziato l'importanza di adottare modelli di business con margini di profitto positivo. È diventato sempre più chiaro il bisogno di un'espansione internazionale per bilanciare gli investimenti richiesti. Le aziende si concentrano sul profitto/fatturato (65%), l'acquisizione di nuovi clienti (49%) e la fidelizzazione dei clienti (40%).

L'e-commerce in Italia è un settore in continua evoluzione, con un crescente interesse degli utenti e un impatto significativo sull'economia nazionale. Questi dati evidenziano opportunità e sfide per le imprese attive in questo settore, richiedendo un approccio strategico e orientato al cliente per sfruttare appieno il potenziale del mercato digitale.