E-Commerce, Unicredit con Google lancia negozio online per PMI e Microimprese

UniCredit Easy Commerce: è operativo il nuovo strumento realizzato in collaborazione con Google, per lo sviluppo di soluzioni E-Commerce B2C per le PMI e le Micro imprese italiane.

Dalla collaborazione tra UniCredit e Google, nasce UniCredit Easy Commerce, il negozio online pensato per le Piccole, Micro e Medie imprese commerciali italiane che consente di avere, in modo rapido, semplice e personalizzato, un sito E-Commerce «plug and play» per aumentare la visibilità dell’impresa e vendere direttamente online i propri prodotti a clienti in tutta Italia e in Europa. Ne abbiamo parlato con Remo Taricani, Co-CEOS Commercial Banking Italy di UniCredit

Parliamo di vendite on-line: dal vostro osservatorio privilegiato di banca paneuropea come giudicate il fenomeno? Quali sono i trend di crescita?

Il fenomeno era già evidente prima dell’emergenza pandemica: parliamo di un settore che cresceva almeno del 15% all’anno. L’emergenza ha chiaramente intensificato questa crescita perché ha cambiato le abitudini dei clienti. Ne risulta che il nuovo trend di crescita che stimiamo è intorno al 25% annuo.

Avete recentemente siglato una collaborazione con Google per rafforzare lo sviluppo dell’E-Commerce B2C per le PMI e le Micro imprese italiane. Nel concreto in cosa consiste questa iniziativa e quali sono i vantaggi per le imprese?

Il 30% delle imprese italiane ha un sito e-commerce, ma solo il 10% riesce effettivamente a vendere. Per aiutare queste imprese abbiamo deciso di costruire un pacchetto con dei partner. Var Group è il nostro partner digitale che ci aiuterà nella costruzione e nell’aggiornamento del sito e-commerce. Abbiamo inoltre stretto un’alleanza con Google perché è fondamentale poter portare le imprese sulla piattaforma internet con tutti i servizi e il valore aggiunto che un colosso può dare in termini di visibilità per far aumentare il tasso delle vendite. Riusciremo a farlo in soli sette giorni con una soluzione “chiavi in mano” e con dei costi veramente contenuti, sperando che questo possa far lievitare le vendite delle nostre PMI sui canali digitali.

Con Easy Commerce, UniCredit amplia quindi l’offerta per le imprese che vogliono entrare nei mercati digitali. Grazie ad una precedente partnership siglata con Alibaba, infatti, UniCredit aveva già sviluppato una soluzione per lo sviluppo dell'E-Commerce B2B. Quali sono i risultati raggiunti a due anni dal lancio?

Grazie alla partnership con il portale di Alibaba, che copre 190 paesi e mette a contatto domanda e offerta, abbiamo dato visibilità alle imprese, suffragate tra l’altro con molti servizi a valore aggiunto come l’assistente logistica, quella legale e anche un prodotto di assicurazione crediti per garantire che la transazione commerciale avvenisse in totale sicurezza. Molti ci hanno dato fiducia raggiungendo ottimi risultati: le aziende hanno ottenuto una crescita delle vendite sul mercato estero superiore al 20%, una crescita che è rimasta resiliente anche durante la fase dell’emergenza.