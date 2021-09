EasyJet respinge offerta d'acquisto. Farà aumento di capitale da 1,2 miliardi

Easyjet ha rifiutato un'offerta pubblica di acquisto non richiesta. E ha deciso di lanciare un aumento di capitale di 1,2 miliardi di sterline. In un comunicato la compagnia ha precisato che l'offerente, la cui identità non viene rivelata, ha da allora confermato di aver abbandonato la sua proposta. Le nuove risorse, invece, "proteggeranno e rafforzeranno il posizionamento a lungo termine di Easyjet nel settore aeronautico europeo". La compagnia aerea low cost britannica ha annunciato che l'aumento di capitale da 1,2 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro) servirà a finanziare la sua "ripresa dopo la pandemia". Inoltre la compagnia fa sapere di aver rifiutato un approccio di acquisizione non richiesto da un offerente di cui non ha fatto il nome. La società ha anche concordato impegni per una nuova linea di credito garantita senior di quattro anni da 400 milioni di dollari.