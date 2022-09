Ecco il caro spesa delle famiglie per acquistare libri, zaini e quaderni

Il caro spesa per le famiglie, per il rientro a scuola dei figli, ogni anno aumenta

Quanto costa alle famiglie il ritorno a scuola dei figli? Da qualche giorno è partita la caccia all'acquisto non solo di libri e di quaderni , ma a tutti gli acecssori di tendenza desideriati dai ragazzi.

Secondo un'indagine di Idealo, il portale internazionale di comparazione dei prezzi in Europa, tra i ragazzini delle elementari quest'anno è lecito parlare di 'caro zaini'. Si parla di un rincaro dei costi superiore al 14%, che si traduce in picchi di 200 euro per uno zaino tra i più griffati. D'altronde basta affacciarsi in questi giorni in qualsiasi cartoleria o libreria specializzata e dare un'occhiata alle decine di modelli diversi in bella vista sugli scaffali: ce ne è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche.



Nella top ten dei più ambiti a farla da padrone sono ancora una volta gli Invicta e i Seven



Tra i più richiesti ad agosto - secondo Idealo - il Carbon Fantasy di Invicta (il produttore si piazza anche in ottava e nona posizione con i suoi Jelek Plain e Jelek Fantasy), seguito dal Double Pro XXL di Seven (che ritroviamo anche in quarta e sesta posizione con il Freethink Girl e il New Advanced Backpack). In classifica, tra i più venduti anche gli zaini Satch e Affenzahn. Oltre allo zanino classico ci sono poi gli zaini trolley, che possono partire da un costo (di norma nella grande distribuzione) di 30-40 euro per schizzare agli oltre 150 euro se si opta per un modello di tendenza.



Con orsacchiotti, astronavi, unicorni, maghetti e streghe, Pokemon, Gormiti e personaggi della tv vecchi e nuovi che corrono anche tra le pagine dei diari, sugli astucci e sulle copertine di quaderni e quadernoni. E l’aumento dei prezzi non si ferma qui. Dalle penne a sfera (+11%) alle calcolatrici (+10%) passando per gli evidenziatori (+7%), i rincari toccano tutti gli articoli di cancelleria.



Dal monitoriaggio fatto da Idealo sia nei negozi fisici sia sui siti ad hoc di e-commerce, viene fuori che per diari, astucci, zaini e materiale scolastico vario (come quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli) i costi sono in rialzo in media del 7% rispetto all'anno scorso, di pari passo con il trend dell'inflazione. Un astuccio griffato completo, dotato di penne, pennarelli, matite e gomme, può costare fino a 60 euro, mentre un diario di marca raggiunge quest'anno la soglia dei 30 euro.

Chi poi opta per gli articoli firmati da influencer, squadre di calcio e personaggi famosi - che hanno lanciato linee specifiche per la scuola, allora spenderà senz'altro di più. Secondo il Codacons, per i prodotti griffati gli aumenti possono arrivare anche al 10%. Alla base dei rincari - spiega l'associazione - i maggiori costi di produzione in capo alle imprese del settore determinati dal caro energia, e la crisi delle materie prime che ha fatto salire sensibilmente le quotazioni di alcuni prodotti come la carta o il tessile. Insomma, prepariamoci ai primi giorni di scuola con un assaggio di quello che si prospetta come l'autunno caldo del caro bollette.