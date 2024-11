Manovra 2025: Forza Italia chiede un ritorno al 65% per l’ecobonus

Forza Italia propone di alzare al 65% le detrazioni per la riqualificazione edilizia nel 2025

Forza Italia ha proposto un emendamento alla manovra 2025 per aumentare le detrazioni fiscali su lavori di recupero edilizio e riqualificazione energetica. La modifica, firmata dalla deputata Erica Mazzetti, prevede un ritorno al 65% di detrazione per il 2025, rispetto al 50% previsto per la prima abitazione dal disegno di legge approvato dal governo, e al 36% per le case non principali. Per il 2026 e 2027, la detrazione sarebbe del 30%, ma salirebbe al 36% per gli interventi sulle abitazioni principali, se a sostenere le spese sono i proprietari o titolari di diritti reali di godimento.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'obiettivo è riportare la detrazione al 65% per sostenere la riqualificazione edilizia e il settore dell’edilizia, che potrebbe entrare in crisi. Al momento, per il 2025, l'ecobonus è fissato al 50% per gli interventi nelle abitazioni principali, ma fino al 31 dicembre 2024 sono previste detrazioni più alte: 65% per le pompe di calore e 75% per i cappotti termici. Mazzetti spiega che la proposta mira ad anticipare le misure europee per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Resta però da definire come coprire l'ammanco che questa misura potrebbe generare nei conti pubblici.