Edilizia sostenibile, appalto da 10 milioni per isolato a "prova di bolletta"

Appalto da oltre 10 milioni di euro per la creazione di un isolato ecosostenibile “a prova di bolletta” ad Airuno in Brianza

Questo è il nuovo progetto a cui sta lavorando Vitruvius & Partners, la general contractor di nuova generazione esperta in edilizia sostenibile, nata nel 2020 dall’intuizione di 3 giovani trentenni - Vittorio Ligresti, Roberto Schiavo e Luca Limone - che si aspetta di chiudere il 2022 con un fatturato di ca. 70 milioni di euro e punta al raddoppio per il 2023.

Riqualificazione architettonica ed energetica: è questo l’obiettivo dell’operazione avviata oggi da Vitruvius per l’ammodernamento di CIVITAS 5, 3 palazzine per un totale di 58 appartamenti nel cuore di un quartiere popolare nel paesaggio sub-urbano della Brianza. Valorizzazione degli edifici attraverso l’uso di materiali naturali per le facciate esterne, pronte a ospitare una folta vegetazione sul modello del bosco verticale di Boeri e per gli interni, pietra e legno. Ma soprattutto sostenibilità: l’isolato sarà un esperimento di efficienza con l’installazione di serramenti ad alta prestazione termica e acustica, pannelli fotovoltaici, impianti eolici con relativi accumulatori e colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. Gli interventi consentiranno di abbattere i consumi di oltre la metà rispetto al livello attuale, riducendo notevolmente le emissioni. La commessa impiegherà una maestranza di operai specializzati e qualificati.

L’azienda italiana che guarda all’Europa

Con 50 dipendenti in ambito gestionale e amministrativo e operando su circa 170 cantieri avviati, per un totale di oltre 700 operai e capocantieri, Vitruvius & Partners è la startup di costruzione edile e riqualificazione energetica che lavora su tutto il territorio italiano, con prevalenza nel Nord Italia, Sardegna e di recente anche Lazio. Ma non solo: l’azienda, infatti, sta già guardando all’Europa, un territorio in cui il 90% del patrimonio edilizio è stato costruito prima del 1990 e, di questo, il 30% prima del 1970. “Questo significa consumi e costi dell’energia maggiori dovuti all’obsolescenza architettonica e termica degli edifici, spazi strutturati in modo obsoleto rispetto ai nuovi stili di vita e costi di manutenzione ordinaria e straordinaria a cui far fronte troppo spesso - dice il founder Vittorio Ligresti - Per ovviare a questi problemi, Vitruvius & Partners va ad operare proprio nella riqualificazione degli edifici, dalla progettazione all’approvvigionamento dei materiali e fino alla parte esecutiva”.

Focus green. Verso edifici a emissione zero

I nuovi edifici dell’Unione europea a emissione zero entro il 2030, quelli già esistenti entro il 2050: questi alcuni punti dell’accordo raggiunto dal Consiglio dell’Ue per rendere più stringente la direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia. Insomma, per il settore è iniziata una nuova era, in cui Vitruvius, grazie alla sua esperienza nella riqualificazione energetica, intende posizionarsi come leader di mercato. E secondo il rapporto Elemens elaborato per Legambiente e Kyoto Club, l’ammodernamento degli stabili concorrerebbe, insieme all’elettrificazione dei consumi, a una riduzione di quasi 5,5 miliardi di metri cubi di gas entro il 2025 e, entro il 2030, a un risparmio di 12 miliardi di metri cubi.

Tra i focus aziendali di Vitruvius, l’isolamento termico delle pareti verticali e orizzontali, l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica elettrica e l’installazione di impianti termici ed elettrici ad alta efficienza. “Quella ambientale è la grande sfida del nostro tempo e l’edilizia è la protagonista” - dice Ligresti - “Fin dalla sua nascita Vitruvius si è posta l’obiettivo di lavorare con un focus sul green e oggi è in prima linea come operatore della transizione energetica”.

Parola d’ordine “riqualificare”

Dai contesti residenziali a quelli industriali e commerciali, Vitruvius & Partners è in grado di sviluppare qualsiasi progetto edilizio, dall’idea all’esecuzione, con particolare attenzione allo sviluppo green sostenibile, riqualificando edifici esistenti oppure attuando da zero nuove costruzioni. Quattro le aree in cui la società opera: la riqualificazione degli edifici residenziali, per cui Vitruvius fornisce una riconversione architettonica ed energetica, migliorandoli esteticamente e a livello ambientale; la riqualificazione di edifici industriali e commerciali come capannoni, laboratori industriali e stabili commerciali che necessitano di interventi per ridurre i costi relativi ai consumi elettrici, avvicinare il cliente all’autosufficienza energetica e migliorare lo spazio di lavoro; la gestione di sviluppi immobiliari, per cui Vitruvius offre progetti chiavi in mano in linea con gli obblighi di legge stringenti dal punto di vista ambientale; la progettazione e direzione tecnica per altri operatori del settore, per cui la società mette a servizio di enti terzi l’esperienza dei suoi professionisti in ambito green seguendo tutte le fasi, fino all’assistenza nei cantieri.