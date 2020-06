Edison, accordo con Metron per ridurre i consumi energetici delle industrie

L'accordo tra Edison e Metron

Edison ha siglato un accordo di partnership con l'azienda digitale Metron per offrire ai clienti industriali Edison Analytics powered by Metron, una soluzione di monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici che sfrutta la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale.

La piattaforma si rivolge in particolare alle industrie che in Italia sono caratterizzate da elevati consumi energetici, pari a circa il 20% dei consumi totali di energia del Paese, e un’enorme mole di dati disponibili.

La partnership tra le due realtà consente alle medie e grandi industrie italiane di ottenere la "consapevolezza necessaria" sui consumi e gli strumenti per definire strategie energetiche di lungo periodo, promuovendo la messa in opera di un sistema di gestione dell'energia (es. certificazione ISO 50001).

“Si tratta di una soluzione innovativa nel panorama nazionale – ha dichiarato Paolo Quaini, Direttore servizi energetici e ambientali di Edison – che combina l’expertise di Edison nella gestione e ottimizzazione dei siti industriali con le soluzioni innovative di Metron, consentendo finalmente di trasformare il dato energetico e operativo in risparmio economico e ambientale. La soluzione si può applicare a tutti i processi industriali di qualsiasi settore produttivo, ed è in grado di prevedere le future esigenze energetiche di un impianto, individuare nuove opportunità e soluzioni di efficientamento e se necessario ottimizzare la gestione delle singole macchine impiegate negli stabilimenti. Ne abbiamo testato le grandi potenzialità in alcuni progetti pilota con risultati notevoli”.

Vincent Sciandra, CEO di Metron, ha commentato: "L'Italia è stata uno dei Paesi più colpiti dalla crisi del Covid-19. La nostra nuova partnership con Edison sottolinea tuttavia l'emergere di una nuova e diffusa consapevolezza all'interno dell'industria italiana. Questa consapevolezza si traduce in una forte volontà di muoversi verso un ecosistema più sostenibile. E Metron entrerà fortemente in gioco in questo cambiamento, poiché mira a colmare il divario tra ecologia e industria, attraverso l'intelligenza artificiale. Siamo quindi pienamente impegnati a sostenere questa iniziativa".

Come funziona Edison Analytics powered by Metron

La piattaforma digitale nata dalla partnership tra Edison e Metron raccoglie, aggrega e analizza in tempo reale qualsiasi tipo di dato generato da un impianto industriale, interagendo al contempo con i dati provenienti dall’esterno. La soluzione è in grado di ricreare il "gemello digitale" dello stabilimento, aggiornato grazie a un modello che combina una vasta libreria di tecnologie industriali e fonti di energia. Su questa base è possibile individuare nuove opportunità di ottimizzazione grazie all’intelligenza artificiale basata sul Machine Learning, ovvero la capacità di apprendimento automatico attraverso una serie di algoritmi che analizzano i dati storici e prevedono le esigenze energetiche degli impianti analizzati. Edison Analytics powered by Metron consentirà il risparmio di fino al 14% dei consumi energetici complessivi.