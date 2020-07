Edizione alla ricerca del Ceo forte.Tronchetti sfila Papadimitriou ai Benetton

Trovare un Ceo per Edizione in grado di ridisegnare il gruppo, dopo l'esperienza di Autostrade per l'Italia, cambiando il modello finora seguito. L'idea, sulla quale la famiglia sarebbe compatta, secondo quanto riporta l’Ansa, è di affidarsi a una figura forte per dar modo a Edizione di non fare soltanto l'azionista ma di intervenire nelle aziende che controlla senza delegare tutto ai rispettivi manager.

E' in questa direzione che si muovono i Benetton che domani, nel primo pomeriggio, si riuniscono in assemblea a Treviso per nominare il nuovo Cda con un mandato triennale e non di un solo anno come il board in scadenza. Alla presidenza di Edizione verra' riconfermato Gianni Mion, pronto tuttavia a rinunciare ai poteri esecutivi non appena verra' individuato un amministratore delegato.

Quella di Ceo è una carica che oggi manca nella holding dei Benetton, da quando nel 2019 si e' varato un Cda di transizione, con un mandato annuale, a seguito della tragedia del Ponte Morandi e della scomparsa, dopo Carlo, di Gilberto Benetton, che di Edizione era vicepresidente. Cosi' come nella holding non c'e' piu' un direttore generale.

Carlo Bertazzo che all'inizio di quest'anno e' passato a fare il Ceo di Atlantia, della quale Edizione detiene il 30,2%. non siedera' piu' neanche come consigliere nella cassaforte di famiglia, nel cui board, che si riunira' domani a valle dell' assemblea, verranno riconfermati invece i quattro cugini Alessandro, Christian, Franca e Sabrina, figli dei fondatori del gruppo (rispettivamente Luciano, Carlo, Giuliana e Gilberto Benetton). Non e' chiaro invece se rimarranno gli altri due amministratori, Fabio Cerchiai e Giovanni Costa.

Sul tavolo domani manchera' il nome del nuovo amministratore delegato ma si confida di trovarlo in tempi brevi dopo che il candidato che era stato individuato, Angelos Papadimitriou, e' di recente stato scelto come co-Ceo di Pirelli. In mancanza di un amministratore delegato in Edizione non verra' istituito un comitato consultivo, per quanto l'idea di creare tale organismo, prevista dalla statuto, sia circolata.