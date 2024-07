Effetto Trump "eroe", Musk donerà 45mln al mese per la sua campagna elettorale

Effetto Trump, Musk sale sul carro del probabile vincitore. Donazione da record

L'attentato fallito a Donald Trump ha inciso forse in maniera definitiva sulla corsa alla Casa Bianca. I sondaggisti non hanno dubbi e anche l’analista e consulente del Pentagono Edward Luttwak si sbilancia: "L'attentato ha garantito a Donald Trump la vittoria". Pure uno degli uomini più ricchi al mondo scioglie le riserve e si schiera a fianco del tycoon. Elon Musk impegnerà circa 45 milioni di dollari al mese in un nuovo super comitato elettorale che sostiene la corsa presidenziale di Trump. Lo riporta il Wall Street Journal. Tra gli altri finanziatori del gruppo, chiamato America Pac, ci sarebbero anche il co-fondatore di Palantir Technologies, Joe Lonsdale, i gemelli Winklevoss e l'ex ambasciatrice Usa in Canada Kelly Craft e suo marito, Joe Craft, che è amministratore delegato del produttore di carbone Alliance Resource Partners.

Se le intenzioni del proprietario di Tesla e del social X si concretizzassero, si tratterebbe di una delle più grandi donazioni effettuate da un privato in una campagna elettorale negli Stati Uniti. Per le elezioni del 2024, la più grande donazione pubblicamente nota fino a oggi è quella di Tim Mellon, erede della banca Mellon, che ha affidato 50 milioni di dollari a sostegno di Donald Trump. Al momento il nome di Elon Musk non compare nell'elenco dei contributori del super comitato, che ha raccolto 8,75 milioni di dollari alla fine di giugno, secondo un rendiconto finanziario pubblicato domenica. Secondo il Wall Street Journal, però, il patron di Tesla avrebbe intenzione di iniziare a donare da questo mese.