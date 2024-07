Trump con l'orecchio bendato accolto da eroe. Il suo vice non sarà un moderato

Trump, con l'orecchio bendato, è stato accolto da eroe alla convention dei Repubblicani

L'attentato di due giorni fa a Donald Trump ha probabilmente messo la parola fine alle speranze di Biden di rimonta in vista delle presidenziali degli Stati Uniti di novembre. L'ex presidente è stato accolto da star alla convention dei Repubblicani, il tycoon adesso è il candidato ufficiale per la Casa Bianca. Trump ha fatto la sua prima apparizione pubblica a Milwauwee, dopo essere stato vittima del tentato omicidio da parte di Thomas Matthew Crooks. Con una vistosa benda bianca sull'orecchio, l'ex presidente degli Stati Uniti ha salutato l'arena gremita e ha ricevuto una standing ovation da parte dei sostenitori che hanno scandito "Usa! Usa!" e "Fight! Fight!".

Trump è rimasto accanto al senatore J.D. Vance, scelto come suo vice. Una notizia che non farà certo piacere a Zelensky e alla Nato, visto che Vance si è battuto per fermare l'invio di armi a Kiev. Inoltre, vuole anche aumentare i dazi commerciali. Dopo aver attraversato la sala della convention gremita dai 2.400 delegati, Trump si è seduto accanto al candidato vicepresidente nel palco VIP dove c'erano anche il repubblicano della Camera Byron Donalds e il presidente della Camera Mike Johnson.

L'ex presidente, in abito blu e cravatta rossa, ha sorriso e applaudito mentre funzionari, ospiti e altri sono saliti sul palco per parlare alla convention e per ringraziare il leader del partito. "Visti gli orribili eventi di sabato, ha dimostrato di essere un duro" ha detto alla convention Sean O'Brien, presidente del principale sindacato internazionale dei Teamsters, suscitando un enorme boato dalla folla. Giovedì Trump accetterà formalmente la nomina del suo partito per sfidare il presidente Joe Biden nelle elezioni del 5 novembre.