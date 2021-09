Bitcoin, valore crolla dopo esperimento El Salvador

Il prezzo del Bitcoin e' in calo a 46.576 dollari, dopo essere andato in ltalena ieri, impennandoso sopra 52.000 dollari e poi sgonfiandosi a quota 47.000. Il crollo della criptovaluta e' arrivato poche ore dopo che il Bitcoin e' diventata la moneta ufficiale di El Salvador, affiancata dal dollaro statunitense per volonta' del governo.

L'esperimento di El Salvador sull'utilizzo del Bitcoin come valuta legate ha avuto un inizio alquanto turbolento con problemi tecnici che hanno comportato la disconnessione del portafoglio Bitcoin. I problemi adesso sembrano essere stati superati e il presidente Nayib Bukele ha annunciato che il governo ha approfittato del calo del prezzo dei Bitcoin per acquistarne 150.

El Salvador ora detiene 550 Bitcoin, ha scritto Bukele su Twitter, la maggior parte dei quali comprati a partire da lunedi' scorso. Gli appassionati di criptovalute hanno chiamato la giornata di ieri B-Day, o Bitcoin Day, "perche' siamo molto ansiosi di vedere come si sviluppa l'ecosistema", ha affermato Jose' Luis Guille'n, fondatore di Coincaex, una piattaforma di cambio centroamericana specializzata per acquistare e vendere Bitcoin o dollari USA . Coincaex mira ad essere tra i primi fornitori di servizi Bitcoin stranieri ad ottenere una licenza dalla banca centrale. L'adozione di Bitcoin sara' attentamente monitorata dai sostenitori delle criptovalute, dalle istituzioni finanziarie globali e dai governi di tutto il mondo.