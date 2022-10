Elon Musk indagato per l'operazione Twitter. Chiesto accesso alle mail private

Elon Musk indagato, ora tutta la verità sul "tiro alla fune" su Twitter

Elon Musk è finito sotto indagine per il tentativo di acquisizione di Twitter. La notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore ma il fascicolo aperto a carico del miliardario fondatore di Tesla è stato aperto lo scorso 6 ottobre. L’agenzia federale di controllo della Borsa degli Stati Uniti (Sec) sta indagando su Elon Musk per il suo "tiro alla fune" nell'operazione di acquisto di Twitter: prima la proposta, poi la marcia indietro e infine la riapertura dei termini iniziali. Gli avvocati di Twitter Inc. hanno chiesto alla corte del Delaware di poter accedere allo scambio di email tra l'imprenditore e le autorità federali che stanno indagando in connessione all’offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari per rilevare il social.

"Elon Musk - scrivono nella richiesta gli avvocati dello studio Potter Anderson Corroon Llp - è attualmente sotto inchiesta da parte delle autorità federali per l’acquisizione di Twitter". L'istanza è stata presentata il 6 ottobre, ma è emersa solo oggi. La prima a dare la notizia è stata Bloomberg. La Sec, l’agenzia federale di controllo della Borsa, aveva inviato il 4 aprile a Musk richiesta di chiarimenti su come si era mosso con le azioni di Twitter. Il miliardario aveva spiegato di aver acquisito più del 9 per cento, e poi era passato a lanciare un’offerta pubblica da 44 miliardi di dollari. Ma l’attenzione delle autorità è sull’andamento della quotazione dei titoli, legato anche alle dichiarazioni pubbliche e sui social dello stesso miliardario.