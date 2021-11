Enel, 210 mld di investimenti per anticipare di 10 anni la carbon neutrality

Le quattro linee strategiche del nuovo piano industriale di Enel

Francesco Starace accelera con gli investimenti per anticipare di 10 anni (dal 2050 al 2040) i piani per far diventare Enel carbon free entro il 2040. Il colosso elettrico infatti investirà direttamente 170 miliardi di euro fino al 2030 (+6% rispetto al piano precedente) e ne mobiliterà ancora di più (40 miliardi di euro catalizzati da terzi) portando la spesa complessiva anti-emissioni (dirette e indirette) a 210 miliardi di euro, sempre entro il 2030.

Lo prevede una delle quattro linee strategiche del nuovo piano industriale del colosso elettrico controllato da Tesoro, strategia secondo cui tra il 2020 e il 2030 l'Ebitda ordinario di gruppo è previsto in aumento del 5-6% in termini di tasso annuo di crescita composto (Cagr) a un valore compreso fra 21,0 e 21,6 miliardi di euro nel 2024, a fronte di un utile netto ordinario di gruppo previsto in aumento del 6-7%, sempre in termini di Cagr a 6,7-6,9 miliardi di euro nel 2024, rispetto ai 5,4-5,6 miliardi di euro stimati nel 2021. L'indebitamento netto crescerà a 61-62 miliardi di euro nel 2024 da 53-54 miliardi di euro di quest'anno per aiutare a finanziare la crescita.

Riguardo alla politica dei dividendi, è previsto che gli azionisti ricevano una cedola per azione fissa che si stima cresca del 13% dal 2021 al 2024, fino a raggiungere 0,43 euro per azione. La prevista crescita degli utili, sommata al sottostante dividend yeld, si potrè tradurre in un rendimento totale stimato di circa il 13% per il periodo 2021-2024.

Inoltre, fa sapere l'Enel, si prevede che il valore creato per i clienti porterà una riduzione fino al 40% della loro spesa energetica, parallelamente a una riduzione fino all'80% della loro carbon footprint entro il 2030. Il piano si focalizza su quattro linee strategiche: allocare capitale a supporto di una fornitura di elettricità decarbonizzata; abilitare l'elettrificazione della domanda di energia dei clienti; fare leva sulla creazione di valore lungo tutta la value chain; anticipare gli obiettivi di Net Zero sostenibile.



Per il Ceo Starace "il piano è un punto di svolta" e "accelera crescita e valore" per clienti e azionisti.