Enel Energia, maxi multa da 79 mln dal Garante della Privacy sul telemarketing

Telemarketing, sanzione record per Enel Energia dal Garante Privacy: 79 milioni per “gravi carenze nei trattamenti dei dati personali”

Multa record per Enel Energia dal Garante Privacy. Una sanzione di oltre 79 milioni di euro per le "gravi carenze nei trattamenti dei dati personali di numerosi utenti del settore dell'energia elettrica e del gas, realizzati ai fini di telemarketing. Lo ha comunicato in una nota l’Autorità.

Non è tardata la risposta dall'azienda, che respinge la sanzione e annuncia il ricorso. Nella nota di Enel si legge: "Con riferimento al provvedimento notificato oggi dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, che si riferisce a fatti antecedenti al 2022, Enel Energia conferma di aver sempre agito nella massima correttezza e di aver sempre adottato tutte le misure idonee per garantire la sicurezza dei propri sistemi e il rispetto delle disposizioni normative, incluse quelle in materia di data protection, essendo da sempre impegnata nel migliorare la qualità del servizio offerto, nel garantire la massima trasparenza nella relazione con i propri clienti e nell’assicurare la riservatezza dei dati dei clienti stessi."

E aggiunge: "Enel Energia precisa di aver sempre contrastato, anche con azioni giudiziarie, le condotte di agenzie che operano abusivamente in danno dei clienti e della società stessa che, pertanto, si ritiene parte lesa. La Società ricorrerà in ogni sede opportuna, come già accaduto in passato, a tutela dei propri interessi, certa della correttezza del proprio operato."