Enel, utile in salita del 16% nei primi nove mesi: confermata la guidance per il 2024

Enel: nei 9 mesi utile netto 5,8 mld +16,2%, ebitda +6,5%

Enel nei primi nove mesi del 2024 ha realizzato un ebitda ordinario di 17,4 miliardi di euro (+6,5% rispetto ai nove mesi del 2023) e un utile netto ordinario di 5,8 miliardi di euro (+16,2% rispetto ai nove mesi del 2023). Gli investimenti nelle reti sono stati pari a 4,2 miliardi di euro (+11,7%) principalmente in qualità e resilienza. Il gruppo conferma la guidance 2024.

Enel: confermata guidance 2024, ebitda tra 22,1 e 22,8 mld

Enel conferma la guidance relativa all’esercizio 2024 con la previsione di un ebitda ordinario compreso tra 22,1 e 22,8 miliardi di euro e un utile netto ordinario compreso tra 6,6 e 6,8 miliardi di euro. Lo rende noto il gruppo in una nota.

Enel: acconto dividendo 0,215 euro per azione

Enel ha deliberato un acconto sul dividendo 2024 pari a 0,215 euro per azione, in pagamento dal 22 gennaio 2025. La politica dei dividendi, coerente con il Piano Strategico 2024-2026, prevede per l’esercizio 2024 un dividendo per azione fisso minimo pari a 0,43 euro, con un aumento potenziale fino a un pay-out del 70% sull’Utile netto ordinario di Gruppo in caso di conseguimento degli obiettivi relativi alla generazione di cassa e solidità patrimoniale del Gruppo. E' quanto si legge in una nota.

Enel: indebitamento finanziario scende a 58,1 mld

L'indebitamento finanziario netto di Enel scende a 58.153 milioni di euro in calo del 3,3% rispetto ai 60.163 milioni di euro a fine 2023. I positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa e l’incasso dei proventi relativi alle operazioni di cessione di attivi realizzate nell’ambito del programma di deleverage e razionalizzazione della presenza geografica del Gruppo, hanno più che compensato il fabbisogno generato dagli investimenti del periodo e dal pagamento dei dividendi.