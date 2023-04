Enel, le liste di minoranza di Sgr e investitori istituzionali per il nuovo Cda: ecco i nomi

Enel, ecco i nomi nella lista di minoranza di Sgr e investitori istituzionali per il nuovo CdA

Il coordinatore del Comitato dei gestori, Emilio Franco, comunica che in data odierna Aberdeen Standard Fund Managers Limited, Allianz, Amundi Asset Management Sgr, Anima Sgr, Apg Asset Management, Arca Fondi Sgr, Axa Wf Italy Equity, BancoPosta Fondi Sgr, Bnp Paribas Asset Management, Epsilon Sgr, Eurizon Capital Sa, Eurizon Capital Sgr, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr, Interfund Sicav, Fondo Pensione Bcc/Cra, Generali Investments Partners Sgr, Kairos Partners Sgr, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca Sicav, Mediobanca Sgr, Mediolanum Gestione Fondi Sgr e Mediolanum International Funds Limited hanno depositato una lista di minoranza di soli candidati indipendenti per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Enel previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

La lista è stata composta con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l’1,8% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il consiglio di amministrazione è così composta: Dario Frigerio, nel Consiglio di Leonardo e attuale Vice-presidente della Fondazione Fiera Milano; Alessandra Sabatini, avvocato con esperienze in Unieuro e Brunello Cucinelli e Mario Corsi, ex amministratore delegato di Abb.