Energia, dopo l'inverno cambia tutto. In estate possibile aumento dei prezzi

Energia, l'estate potrebbe portare a un rialzo dei costi, dopo il trend a ribasso dell'inverno. Lo studio

La stagione invernale è stata mite. La bassa domanda (industriale e domestica) e l’offerta eccedente hanno determinato una diminuzione del prezzo del gas di circa il 50% nel primo trimestre 2023. È quanto emerge dal report di Renantis che ha analizzato l’andamento dei prezzi dell’energia nel primo trimestre 2023.

In particolare, il documento evidenzia come, tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2023, il prezzo del Title Transfer Facility (TTF - principale HUB di scambio del gas in Europa) sia diminuito, principalmente a causa dei fattori già citati, del 50%. Nonostante il significativo abbassamento, il prezzo risulta comunque superiore rispetto ai livelli pre-crisi del gas, iniziata a marzo 2022.

A fine inverno 2023, il livello degli stoccaggi di gas in Europa risulta pari al 55%, lo stesso livello raggiunto durante il periodo di lockdown. La considerevole quantità di gas immagazzinata faciliterà il processo di approvvigionamento, iniziato ad aprile, in vista del prossimo inverno.