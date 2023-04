Esplosione a Lucca, appartamenti distrutti: 5 persone estratte dalle macerie

Esplosione Lucca: quattro le unita' immobiliari distrutte

Sono quattro le unita' immobiliari andate distrutte nell'esplosione di una vasta porzione di una casa colonica a Marginone, in provincia di Lucca. Lo scoppio, con ogni probabilità provocato da una fuga di gas, ha letteralmente sventrato circa metà della casa dove erano state ricavate le quattro unità immobiliari. Parallelamente alle operazioni di soccorso e di ricerca dei feriti, sono state approntate anche delle verifiche sulle abitazioni confinanti con la porzione di edificio crollata, ma secondo una prima ricognizione non sembrano esserci ulteriori pericoli di crolli anche se l'area interessata dall'esplosione e' stata transennata e attualmente interdetta ai non addetti ai soccorsi.

IL VIDEO DIFFUSO DAI VIGILI DEL FUOCO

🔴 #Lucca, esplosione e crollo abitazione di campagna a Montecarlo. Per le ricerche delle due persone segnalate come disperse stanno operando 45 #vigilidelfuoco tra team #USAR (Urban Search and Rescue) e cinofili [#15aprile 14:30] pic.twitter.com/hvMTpI8JJy — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 15, 2023

Esplosione Lucca: estratta una quinta persona, e' grave

Una quinta persona e' stata estratta viva dalle macerie della casa crollata in seguito all'esplosione. Il ferito - di cui non e' stata ancora resa nota l'eta' e l'identita' - e' stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello a Pisa. L'uomo va cosi' ad aggiungersi alle quattro persone estratte in precedenza dalle macerie, tutte trasportate in condizioni non preoccupanti all'ospedale San Luca di Lucca. All'appello, secondo quanto appreso dai soccorritori, mancherebbe ancora un disperso per il quale proseguono le ricerche da parte dei vigili del fuoco.