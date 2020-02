Eni, Descalzi verso la riconferma. Rumors

Si consolida il fronte di governo favorevole alla riconferma di Claudio Descalzi alla guida dell’ Eni. Oltre al Pd, persino tra i 5 Stelle sta facendo breccia l’ipotesi di assegnare all’attuale amministratore delegato del Cane a sei zampe il terzo mandato.

Secondo milanofinanza.it questi giorni ci sarebbero stati contatti in particolare tra gli ambienti Pd di Ravenna e il segretario Dem Nicola Zingaretti. A Ravenna è particolarmente attivo il sindaco Michele De Pascale, in prima linea anche per una vicenda che impatta sia su Eni che sull’indotto, ovvero la moratoria che impedisce le nuove trivellazioni nell’Adriatico e che è stata appena estesa da 18 a 24 mesi.

La riconferma di Descalzi si deciderà definitivamente a marzo. La tenuta del governo, perciò, sarà essenziale per gestire la partita delle nomine, che vede in scadenza anche Enel, Leonardo e Terna tra le grandi quotate di Stato.