Eni: nasce eniSpace la piattaforma dedicata ai propri fornitori

Eni si rinnova con la nascita di eniSpace, una piattaforma creata per sviluppare uno ‘spazio’ comune con i propri fornitori e coinvolgerli nel percorso di transizione energetica

Il portale dedicato ai fornitori di Eni si rinnova completamente: nasce il nuovo eniSpace - Supplier Portal And Collaboration Environment, una piattaforma che coniuga comunicazione, canali di collaboration, strumento di open Innovation e i classici processi di Procurement.

La piattaforma è stata creata per sviluppare uno ‘spazio’ comune con i fornitori e coinvolgerli nel percorso di transizione energetica di Eni.

Frutto di un attento lavoro in stretta collaborazione con i fornitori che hanno attivamente contribuito allo sviluppo della nuova piattaforma per renderla maggiormente fruibile e di semplice utilizzo, la piattaforma interattiva diventa una vetrina dedicata a chi collabora o vuole collaborare con Eni. Cambia totalmente la filosofia: massima attenzione alla usability per un’esperienza di navigazione più diretta, immediata e intuitiva, con la possibilità di essere aggiornati sulla candidatura o la qualifica, sullo stato di una gara o per la gestione in self service dei propri dati oppure canali specifici nei quali condividere esperienze e confrontarsi.

eniSpace è diviso in quatto macro sezioni: “JUST”: i fornitori al centro della transizione energetica di Eni; Un aggiornamento continuo sulle “Opportunità di Business”; “Innovation Match”: per condividere idee e soluzioni innovative, virtuose e sostenibili; “Agorà”: una piazza virtuale per condividere le migliori esperienze.



Innovazione e sostenibilità sono parole chiave nella trasformazione che Eni sta portando avanti e le novità di eniSpace vogliono essere l’esempio di un rinnovamento costante e concreto nei rapporti con la Supply Chain. Lo scopo è facilitare ulteriormente l’ingaggio e la partnership con le migliori realtà del mercato per sancire e rafforzare il reciproco impegno su valori fondamentali quali la sostenibilità, la trasparenza, l'integrità dei comportamenti, la tutela dei diritti umani e la collaborazione, confermando la volontà di intraprendere insieme un percorso comune nella creazione di valore sostenibile.