Eni, Plenitude s'allea con Edpr: acquisiti tre parchi fotovoltaici negli Usa

I parchi Cattlemen, (Texas), Timber Road (Ohio) e Blue Harvest (Ohio) hanno una capacità complessiva installata di circa 478 MW

Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy Us, ha firmato un accordo con Edp Renováveis, società leader globale nel settore dell’energia, per l’acquisizione dell’80% di tre impianti fotovoltaici già operativi situati negli Stati Uniti. Lo si legge in una nota. I parchi Cattlemen, (Texas), Timber Road (Ohio) e Blue Harvest (Ohio), hanno una capacità complessiva installata di circa 478 MW, di cui 382 MW in quota Plenitude, si sviluppano su una superficie di oltre 1.500 ettari di terreno e genereranno oltre 800 MWh annuali di energia da fonte rinnovabile: "Questa operazione -spiega l'amministratore delegato di Plenitude, Stefano Goberti- rappresenta l’ingresso di Plenitude nel mercato energetico Pjm1 in Ohio con progetti già operativi di taglie medio-grandi e consolida la presenza della Società in Texas".

"L’accordo permette a Plenitude di superare 1.2 GW di capacità installata negli Stati Uniti contribuendo all’obiettivo di raggiungere 7 GW nel mondo entro il 2026". "Siamo lieti di aver siglato questo accordo, un chiaro segno della qualità dei nostri asset e del valore aggiunto apportato dall'esperienza di Edp -afferma Miguel Stilwell d'Andrade, ceo di Edp Renewables-. Con questa operazione abbiamo realizzato oltre il 25% dell'obiettivo annunciato nel nostro programma di rotazione degli asset per il periodo 2023-26. Confermiamo il nostro impegno a realizzare il nostro piano aziendale con un solido investimento nelle energie rinnovabili e un focus sulla crescita sostenibile".

Plenitude è una società benefit controllata da Eni che integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi energetici ed un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di raggiungere entro il 2026 più di 11 milioni di clienti e di installare oltre 30.000 punti 1 Pjm Interconnection è un’organizzazione regionale che gestisce la rete elettrica orientale degli Stati Uniti e serve gli stati di Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia ed il distretto di Columbia.

La rete connette più di 183GW di capacità installata e serve oltre 65 milioni di utenze. di ricarica per la mobilità elettrica. La Società, che attualmente ha una capacità installata da fonti rinnovabili di circa 3 GW, prevede, inoltre, di superare i 15 GW entro il 2030 e di azzerare le emissioni nette di CO2 Scope1, 2 e 3 entro il 2040.