Enpaia-Università Campus Bio-Medico Roma al via l'accordo

Avviata la collaborazione tra la Fondazione Enpaia (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) e Università Campus Bio-Medico di Roma finalizzata a svolgere attività di ricerca scientifica e sviluppare didattiche complementari alla formazione culturale di studenti e laureati dell’Ateneo nonché dei dipendenti, soci ed iscritti di Enpaia, anche attraverso l’organizzazione di programmi formativi in linea con gli attuali scenari e le più rilevanti esigenze del settore dell’Agricoltura.

Presenti per l’Università Campus Bio-Medico di Roma il Rettore Raffaele Calabrò, la Preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie per l’Uomo e per l’Ambiente, Laura De Gara, e il Direttore Generale della Campus Bio-Medico SpA, Domenico Mastrolitto, insieme al Presidente Giorgio Piazza e al Direttore Generale Roberto Diacetti per la Fondazione Enpaia.





“L’accordo tra Ucbm ed Enpaia è un passo in avanti importante per accrescere gli scambi di conoscenze ed esperienze tra mondo universitario e mondo delle imprese agroalimentari – ha sottolineato il rettore prof.Raffaele Calabrò – Vogliamo dare ai nostri studenti la possibilità di conoscere da vicino le realtà produttive del settore agroalimentare italiano e crediamo che solo un contatto diretto con le aziende possa dare un valore aggiunto alla loro esperienza di formazione. D’altra parte è fondamentale che il mondo produttivo possa trovare nella ricerca universitaria un punto di riferimento su temi come la sostenibilità ambientale, la bioeconomia circolare o la riduzione degli sprechi per innovare le produzioni e accrescere la qualità di un patrimonio unico quale è l’agroalimentare italiano”.

L’accordo si inserisce nell’ambito di un più ampio rapporto di partnership tra i due Enti, che ha già portato, lo scorso luglio, alla sottoscrizione di una convenzione per assistenza sanitaria con il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico a beneficio della Fondazione Enpaia.

Per il presidente di Enpaia, Giorgio Piazza: “Quello firmato con l’Università Campus Bio-Medico di Roma è un accordo molto importante, che porterà rilevanti risvolti per il mondo dell’agricoltura. Creare dei percorsi di interscambio, che ci consentono di accedere a livelli di conoscenza molto alta, rappresenta per le imprese agricole, iscritte alla Fondazione Enpaia, un vantaggio competitivo notevole, capace di generare ricchezza sul territorio. Per tale ragione, sono certo che il rapporto con il Campus Bio-Medico si ripercuoterà positivamente su tutta filiera agricola, aiutando altresì gli agricoltori in una gestione più efficace delle loro imprese”.

Da maggio 2020 la Fondazione Enpaia è divenuta una dei principali soci azionisti della Campus Bio-Medico SpA, soggetto Promotore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.