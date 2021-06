Equinox acquisisce il 63% del gruppo Salpa

Il fondo di private equity Equinox annuncia di aver acquisito la quota di maggioranza (63%) del capitale del Gruppo Salpa, leader mondiale nella produzione e distribuzione di biscotti per gelato di alta qualità, nei prodotti bakery senza glutine, nelle decorazioni al cioccolato, inclusioni/coperture per gelato e yogurt, oltre che nel pangrattato. Con l'ingresso di Equinox nel capitale, spiega una nota, la famiglia Cherubini, insieme al management, deterrà una quota del capitale pari al 37%. Il management team continuerà a gestire il Gruppo; in particolare, il Direttore generale Stefano Cavallari, da 8 anni in Salpa, assumerà la carica di Amministratore Delegato, mentre gli altri manager, Marco Burattini, Chiara Burattini e Francesco Cherubini, continueranno a ricoprire rispettivamente il ruolo di Responsabile Ricerca e Sviluppo, Responsabile della "Supply Chain" e Responsabile della Produzione e dei siti produttivi.

Maria Rita e Abramo Cherubini, figli dei fondatori Domenico e Maria Rosetta Cherubini, oltre a rimanere azionisti, siederanno nel CdA della società capo-gruppo. Angelo Facchinetti, partner di Equinox ha commentato: "Siamo orgogliosi che la famiglia Cherubini abbia scelto Equinox come partner per lo sviluppo del Gruppo Salpa, un caso di eccellenza industriale del Made in Italy. I suoi prodotti godono di un'elevata riconoscibilità sul mercato e l'Azienda è pronta ad intraprendere un percorso di ulteriore espansione anche grazie ad alla professionalità del management team, a tecnologie produttive avanzate ed a una capacità di ricerca e sviluppo orientata alla continua innovazione di prodotto e all'ottimizzazione dei processi produttivi. L'ingresso di Equinox è finalizzato al rafforzamento della leadership di mercato e alla penetrazione commerciale in Paesi con tassi di crescita e potenziali di sviluppo elevati come: USA, Europa Orientale ed alcuni mercati dell'area APAC. Sarà inoltre sviluppata una strategia di crescita per linee esterne".

L'acquisizione di Equinox del Gruppo Salpa è avvenuta attraverso il veicolo IceGreen S.a'.r.l., controllato da Equinox, che deterrà il 63% della holding di controllo, mentre il restante 37% farà capo alla famiglia Cherubini ed al Management Team. Equinox è stato assistito dallo studio NCTM per gli aspetti legali; dallo Studio Associato Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti fiscali. Le attività di due diligence sono state effettuate da KPMG per gli aspetti di business, M&A and Debt advisor, PwC per gli aspetti contabili e da Deloitte per la parte ambientale (ESG). I Venditori sono stati assistiti da CP Advisors per la parte di M&A, Shearman & Sterling per la parte legale, KPMG per la financial and tax due diligence. Le Banche finanziatrici sono state Credit Agricole, Banca Intesa e Banco BPM, assistite dallo studio legale Simmons & Simmons.