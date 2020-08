Equita ai primi posti in graduatorie Institutional Investor per team ricerca

Il team di ricerca di Equita Sim si conferma ai vertici delle classifiche di Institutional Investor anche per il 2020. Il team di ricerca dell'investment bank, guidato da Luigi de Bellis e Domenico Ghilotti, si è posizionato al primo posto nella categoria 'Italy Research: Small and Mid-Cap Stocks' e al secondo posto nella categoria 'Italy Research: Financials'. Il team si e' inoltre classificato al secondo posto nella categoria generale 'Overall Italy Research' e primo tra i broker indipendenti italiani.



“Siamo orgogliosi di essere nuovamente ai vertici delle classifiche internazionali. Il risultato ottenuto dagli analisti di Equita riflette non solo la qualità della nostra ricerca e i continui investimenti fatti negli anni in tale area, ma anche l’intensità e la qualità dei rapporti dei nostri sales con i clienti istituzionali", commenta l'amministratore delegato di Equita Andrea Vismara.

"Ringraziamo inoltre - ha aggiunto il manager - i nostri clienti che con questo voto hanno premiato la qualità del servizio offerto dal Team di Ricerca e dalla Sala Operativa, oltre al focus sulle mid e small caps, quest’ultimo ancora più importante per gli investitori che oggi cercano ritorni interessanti sul mercato.”