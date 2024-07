Esselunga punta sulla moda. Al via la prima capsule per l’estate 2024

Esselunga debutta nel fashion. Al via la prima capsule per l’estate 2024

Da qualche giorno, una ventata di novità ha investito gli affezionati shopper di Esselunga. La catena di supermercati, tradizionalmente associata alla vendita di prodotti alimentari e beni di consumo quotidiano, ha fatto un decisivo passo nel mondo della moda e degli accessori. Con il lancio della collezione #Esselove, Esselunga non solo celebra l'arrivo dell'estate ma inaugura anche la sua entrata in un territorio completamente nuovo, quello dell'abbigliamento e lifestyle, offrendo ai suoi clienti la possibilità di indossare l'essenza del brand attraverso una serie di capi e accessori iconici.

La collezione #Esselove segna un'importante novità per Esselunga, con una serie di indumenti e accessori che trasportano l'iconografia del supermercato direttamente nell'abbigliamento casual e negli oggetti d'uso quotidiano. Dai punti vendita sono emerse giacche impermeabili, t-shirt, infradito, e una serie variegata di accessori come pochette, sacche, teli mare e calzini. Colori vivaci e motivi rappresentativi come la fragola, il pomodoro e la caratteristica ‘S’ lunga care a Esselunga, tracciata dal notaio grafico Max Huber nel 1957, vivacizzano i capi.

La collezione non solo è caratterizzata da un design accattivante ma anche da prezzi accessibili: con giacche a 19,90 euro, t-shirt a 12,90 euro, infradito a soli 8,90 euro e calze a 3,90 euro, Esselunga conferma il proprio impegno nell'offrire valore ai suoi clienti. Disponibile in circa cento negozi, questa iniziativa dimostra un'attenzione verso un'offerta dinamica e inclusiva.

L'introduzione della collezione #Esselove è stata celebrata con un evento di lancio unico nel suo genere: un flash mob presso la Darsena di Milano, convertita per l'occasione in Esselunga Love beach. L'evento ha visto la partecipazione della Canottieri Milano 1890 e oltre 45 comparse, che indossavano felicemente gli articoli della nuova collezione. A rendere l'atmosfera ancora più speciale, l'installazione interattiva a forma di orologio, opera dello street artist Greg Goya.

Non solo moda, ma anche articoli lifestyle. #Esselove si estende oltre l'abbigliamento per toccare diversi aspetti della vita quotidiana dei suoi clienti. La selezione spazia da prodotti di cancelleria a tablewear, fino a includere innovativi accessori multimediali a tema, tra cui speaker, auricolari, e power bank, tutti caratterizzati dai simboli e dai colori iconici del brand. Con l'approssimarsi dell'autunno, la collezione verrà arricchita da ombrelli richiudibili e cappelli a falda, per affrontare la stagione con stile e originalità.

Questo audace ingresso nel mondo della moda da parte di Esselunga non è il primo tentativo nel settore gdo di avvicinarsi all'universo fashion. In passato, brand come Lidl ed Eurospin hanno esplorato questa via, incontrando successo e curiosità da parte dei consumatori, con Lidl che nel 2020 ha visto veri e propri assalti per le sue proposte di sneakers. Esselunga, con la collezione #Esselove, va a inserirsi in questo nuovissimo panorama, offrendo ai suoi clienti un modo originale e distintivo di vivere il brand oltre la semplice spesa quotidiana.