Esselunga sbarca a Cortina con il nuovo negozio "Le Eccellenze"

Esselunga fa il bis e porta "Le Eccellenze" a Cortina

Dopo il successo a Milano, Esselunga porta il format "Le Eccellenze" a Cortina d'Ampezzo, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Il nuovo negozio, che sarà temporaneo, aprirà a dicembre 2024 per coprire la stagione invernale e valutare l'affluenza della clientela. Roberto Selva, chief marketing & customer officer di Esselunga, ha spiegato a Pambianco Wine&Food che si tratta di un esperimento di marketing per decidere se mantenere il negozio anche dopo le Olimpiadi.

Il nuovo store seguirà l'esempio di quello milanese, inaugurato nel 2022 in via Spadari, e offrirà gastronomia, caffetteria, la pasticceria Elisenda (nata dalla collaborazione con il ristorante stellato Da Vittorio) e un'enoteca. Esselunga ha anche affittato un altro spazio in Galleria Farsetti che diventerà un "super spazio" per eventi sportivi durante le Olimpiadi.

Questa iniziativa rappresenta una sfida logistica, ha spiegato Selva. Esselunga offre prodotti freschi ogni giorno, quindi partire dallo stabilimento di Limito di Pioltello sarebbe complicato. Per questo, si appoggeranno al loro store di Vicenza.

Per quanto riguarda future aperture del format "Le Eccellenze", Selva ha detto che stanno valutando diverse opzioni. Servono un ampio bacino di utenza, una buona rotazione della clientela e una location adatta, come quella di via Spadari a Milano. Roma potrebbe essere una buona candidata.

Nei prossimi mesi, Esselunga si concentrerà sull'ottimizzazione degli assortimenti e della qualità, soprattutto nella gastronomia, che festeggia 50 anni. Lo stabilimento di Limito di Pioltello prepara quotidianamente piatti pronti che vengono spediti nei 190 store, adattandosi ai gusti locali grazie a un criterio di geomarketing, offrendo piatti della tradizione locale preparati anche direttamente nei vari store.