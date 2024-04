Esselunga mette il turbo nel 2023: vendite oltre i 9 miliardi di euro

Esselunga nel 2023 ha realizzato vendite per 9,3 miliardi di euro, in crescita del 5,5% rispetto all'anno precedente

Il Consiglio di Amministrazione di Esselunga S.p.A. riunito l’8 aprile 2024 ha esaminato ed approvato il progetto di Bilancio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. L'azienda ha confermato in una nota di aver realizzato vendite per 9.325,8 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto al 2022. È stata mantenuta la convenienza relativa nei prezzi di vendita con 0,7 % sotto la media della Trading Area e con 0,9% sotto la media del mercato nazionale (Fonte NRPS Nielsen).

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ricorrente(i) è pari a 699 milioni di euro (7,5% sulle vendite), rispetto a 501,4 milioni di euro (5,7%) del 2022. Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 240,3 milioni (2,6%), in aumento rispetto ai 133,8 milioni (1,5%) all'anno precedente. Il Risultato Netto ammonta a 118,7 milioni (1,3%), in crescita rispetto ai 63,8 milioni (0,7%) del 2022.

Leggi anche: Epipoli supporta Esselunga per la rivoluzione digitale del loyalty

Nel corso del 2023 Esselunga ha aperto quattro negozi (Albenga, Genova-San Benigno, Roma Viale Liegi e Milano Cascina Merlata) e un laESSE (Milano Viale Teodorico), oltre ad aver investito 448,5 milioni di euro. L’organico medio è di 25.291 persone.

Ad ottobre è stato poi rimborsato il prestito obbligazionario di 500 milioni di euro emesso nel 2017 (durata 6 anni). La Posizione Finanziaria Netta Adjusted è negativa per 1.410,5 milioni.