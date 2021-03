Essilux, disco verde Ue su GrandVision. Ma cura dimagrante in Belgio e Olanda

Disco verde della Commissione Europea per Essilux a procedere con l'acquisizione della società olandese GrandVision, un'approvazione che è soggetta al rispetto di determinate condizioni e che è stata resa possibile anche dagli impegni offerti dal colosso dell'occhialeria italo-francese volti a rassicurare l'Ue su eventuali effetti del deal sulla concorrenza.

"EssilorLuxottica offre marchi leader di prodotti di occhiali, come Ray-Ban, mentre GrandVision è uno dei principali rivenditori di ottica in Europa", ha dichiarato la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica sulla concorrenza. "La nostra indagine approfondita ha dimostrato che, acquisendo una maggiore presenza nella vendita al dettaglio, EssilorLuxottica avrebbe potuto degradare l'accesso di ottici rivali in Belgio, Italia e Paesi Bassi. Ciò significherebbe meno scelta e occhiali più costosi per i consumatori di quei paesi. I rimedi proposti da EssilorLuxottica affronteranno questo rischio assicurando che la concorrenza a livello di vendita al dettaglio di ottica rimanga vivace a livello nazionale e a vantaggio dei clienti in questi paesi".

La decisione dell'Ue di oggi arriva a seguito di un'indagine approfondita sull'acquisizione di GrandVision. EssilorLuxottica, controllata dalla Delfin di Leonardo Del Vecchio, è il più grande fornitore di lenti oftalmiche e occhiali, sia a livello mondiale che in Europa, e dispone di un portafoglio molto ampio di marchi celebri come Ray-Ban e Oakley. EssilorLuxottica inoltre è attiva nella vendita al dettaglio di prodotti ottici, in particolare in Italia e nel Regno Unito, mentre GrandVision è un rivenditore di occhiali attivo a livello globale, che gestisce alcune delle più grandi catene di ottica in tutta Europa, come GrandOptical e Pearle.

(Segue: le imposizioni Antitrust sul perimetro societario Essilux-GrandVision)