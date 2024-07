Essilux, al via al piano di riacquisto fino a 4 milioni di azioni

EssilorLuxottica avvia buyback fino a 4 milioni di azioni

EssilorLuxottica ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie. Il gruppo italo-francese ha dato mandato per l'acquisto di un massimo di 4 milioni di azioni proprie, in base alle condizioni di mercato, per il periodo dal 29 luglio al 29 ottobre 2025.

Il piano di riacquisto è destinato a supportare il piano di stock option: le azioni acquistate saranno assegnate o trasferite a dipendenti e amministratori esecutivi di EssilorLuxottica e delle società affiliate, principalmente nell'ambito di piani di partecipazione agli utili, bonus e premi di performance, piani di stock option e programmi di partecipazione azionaria dei dipendenti.