Europa terreno fertile per gli investimenti dopo la sforbiciata ai tassi

La Bce taglia i tassi, ora l'Europa è più attraente

Con il taglio dei tassi di interesse, ampiamente previsto, tutti gli occhi si spostano ora sulle aspettative per i tassi a lungo termine che determineranno l'attrattività del settore immobiliare nei portafogli multi asset class. Seppur un singolo taglio dei tassi non rappresenti una svolta definitiva, è un passo importante nella giusta direzione per creare un'attività di mercato più costruttiva.

L'Europa diventerà più attraente per gli investimenti grazie al restringimento degli spread denaro-lettera, incoraggiando gli investimenti, mentre la liquidità migliorerà grazie al ritorno sul mercato di un maggior numero di capitali internazionali e alla ripresa dell'attività di prestito da parte delle banche.

Il cambiamento di politica rafforzerà ulteriormente i fondamentali del mercato per le opportunità core e value-add in tutti i settori e le classi di attività.

*Head of global investment, strategy, research di Patrizia SE