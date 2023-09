Evergrande, salta il piano di ristrutturazione. Super crollo in Borsa del 25%

Evergrande, crisi senza fine: il futuro del colosso cinese è appeso a un filo

Il futuro di Evergrande è sempre più a rischio dopo l'ennesimo crollo in Borsa, il colosso cinese a ceduto il 25% ad Hong Kong. Le azioni della società immobiliare sono crollate dopo l'annuncio che non sarebbe stata in grado di attuare il piano di ristrutturazione volto a garantirne la sopravvivenza. Il settore immobiliare cinese sta affrontando una crisi senza precedenti. Ieri sera Evergrande ha annunciato di non poter emettere nuovo debito in quanto la sua controllata, Hengda Real Estate Group, "è oggetto di indagini" governative. "In considerazione del fatto che Hengda Real Estate Group, una delle principali filiali della società, è oggetto di indagine, il gruppo non è in grado di soddisfare i requisiti per l'emissione di nuove obbligazioni nelle circostanze attuali", ha riferito.

La notizia è arrivata due giorni dopo che il gruppo ha dichiarato che gli incontri sulla ristrutturazione previsti per oggi e domani non si sarebbero svolti, affermando che era "necessario rivalutare i termini" del piano per adattarlo alla "situazione oggettiva e alle richieste dei creditori". Oltre alla capogruppo in calo anche le controllate Evergrande Nev (-20%) e Evergrande Serces (-11%) e in generale il settore degli sviluppatori di real estate, tra cui Sunac (-4,85%) e Country Garden (-5%).

L'enorme debito di Evergrande ha contribuito all'aggravarsi della crisi del mercato immobiliare del Paese, facendo temere una ricaduta globale. Il settore immobiliare, che insieme all'edilizia rappresenta circa un quarto del prodotto interno lordo cinese, è un pilastro fondamentale della crescita del Paese e negli ultimi decenni ha conosciuto un boom folgorante. Alla fine di luglio, i debiti non pagati di Hengda Real Estate erano circa 277,5 miliardi di yuan (38 miliardi di dollari), 1.931 le cause legali pendenti.