Evergrande, saltata la scadenza di un bond. Default sempre più vicino

Verso il suo primo default offshore su obbligazioni pubbliche

Dopo un coupon scaduto per 82,5 milioni di dollari e solleciti dai creditori per il pagamento di 260 milioni di debiti, Evergrande, lo sviluppatore immobiliare cinese oberato dai debiti, si sta avvicinando al default dopo aver mancato i pagamenti su alcuni bond in dollari la cui scadenza era prevista per ieri. Lo riferiscono fonti a conoscenza dei fatti a Dow Jones Newswires. Il gigante immobiliare è rimasto sull'orlo del fallimento per mesi dopo aver accumulato oltre 300 miliardi di dollari di passività. Lo scorso venerdì, la società ha chiesto aiuto al governo della sua provincia natale del Guangdong, il quale ha accettato di inviare un gruppo di lavoro per valutare e aiutare a risolvere i problemi dell'azienda.

La mossa è stata considerata dagli analisti come l'inizio di una ristrutturazione gestita di Evergrande e un preludio a un default del conglomerato fondato 25 anni fa. Secondo fonti vicine ai fatti, Evergrande non ha pagato 82,5 milioni di dollari in interessi su due serie di obbligazioni in dollari dovuti inizialmente il 6 novembre e scaduti ieri dopo la fine di un periodo di grazia di 30 giorni. Ciò rappresenterebbe probabilmente il suo primo default offshore su obbligazioni pubbliche. La maggior parte del debito di Evergrande è nella Cina continentale, ma la società ha quasi 20 miliardi di dollari in obbligazioni internazionali ed e' il secondo emittente di debito junk in dollari dell'Asia.

Negli ultimi mesi, Evergrande ha evitato il default in diverse occasioni effettuando pagamenti di interessi scaduti su obbligazioni in dollari all'ultimo minuto, poco prima della fine del periodo di grazia. La società inoltre ha venduto beni per raccogliere denaro e anche il suo fondatore e azionista di controllo, Hui Ka Yan, ha recentemente ceduto una grossa fetta delle sue azioni, mosse che alcuni creditori speravano fossero un'indicazione che Evergrande si stava preparando a pagare ieri. Lo scorso venerdì, il gigante cinese ha avvertito tuttavia che gli era stato chiesto di pagare 260 milioni di dollari con una garanzia sul debito e che prevedeva di lavorare con i creditori offshore su una ristrutturazione.

Ieri, dopo che il titolo ha chiuso a Hong Kong sui minimi dal 2010, la società ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha istituito un comitato per la gestione del rischio che include rappresentanti di diverse imprese statali. Una caduta in default renderebbe Evergrande la vittima più grande e di più alto profilo di una campagna del governo per tenere a freno il settore immobiliare cinese dopo anni di rapida crescita alimentata dal debito.

Tuttavia, è improbabile che tale eventualità causi molte turbolenze sul mercato, dal momento che gli investitori hanno avuto mesi per prepararsi. Le azioni e le obbligazioni di Evergrande sono state vendute per gran parte di quest'anno e la società ha assunto per la prima volta consulenti finanziari, in un segno di crescente difficoltà, a settembre.

In aggiunta, Pechino ha adottato misure più ampie per compensare l'impatto delle difficoltà finanziarie di Evergrande e il più ampio tumulto nel settore immobiliare. Ieri, la banca centrale cinese ha dichiarato che ridurrà la quantità di denaro che le banche devono accantonare come riserve, liberando fondi per i prestiti.