Evergrande, il secondo socio vende tutto e la Cina immette altri 18.5 mld

Evergrande: Chinese Estates Holdings, secondo socio, ha venduto 108,9 milioni di azioni (lo 0,82%) del gruppo immobiliare in crisi per totali 32 milioni di dollari nel periodo 30 agosto- 21 settembre

Chinese Estates ha inoltre fatto sapere che potrebbe cedere le restanti 751,1 milioni di azioni in portafoglio, pari al 5,6% del capitale. Dal totale disimpegno la società potrebbe perdere 1,2 miliardi di dollari. Dopo l'impennata intraday del 32%, Evergrande sale a un'ora dalla fine degli scambi del 17,72%, accusando una perdita da inizio anno di oltre l'80%.

"Ogni sforzo per ripresa lavoro e produzione"

Per Evergrande sarà prioritario aiutare gli investitori retail a riscattare i prodotti di investimento venduti dallo sviluppatore immobiliare oberato da 305 miliardi di dollari di debiti. In una nota, il presidente e fondatore Hui Ka Yan assicura che l'azienda "farà del suo meglio per riprendere lavoro e produzione", esortando "i dirigenti a garantire consegne di qualita'". La società il 22 settembre ha detto di aver "risolto" il pagamento di una cedola da 35,9 milioni di dollari su un bond domestico in scadenza oggi. Evergrande deve, sempre oggi, interessi per 83,5 milioni di un altro bond in dollari.

"Riprenderemo lavoro e produzione"

Il gigante dell'immobiliare cinese rassicura gli investitori sulla ripresa delle attività del gruppo in crisi di liquidità. Il titolo Evergrande è schizzato alla Borsa di Hong Kong , arrivando a guadagnare fino al 27% nelle prime battute sull'ottimismo per il futuro del colosso immobiliare schiacciato da 305 miliardi di dollari di debito, che ieri aveva annunciato che avrebbe rispettato la scadenza di oggi per il rimborso degli interessi su un bond domestico. A poco più di un'ora dalla chiusura, il titolo viaggia su un rialzo del 18,94%, mentre l'indice di riferimento Hang Seng segna un aumento dello 0,89%.

Banca centrale immette altri 18,5 mld su mercati

La Banca centrale cinese ha effettuato un'altra maxi iniezione di liquidità nel sistema bancario da totali 120 miliardi di yuan (circa 18,5 miliardi di dollari) di reverse repo per mantenere la liquidità stabile nel sistema bancario. In una nota, l'istituto ha riferito che la mossa includeva 60 miliardi di yuan a sette giorni a un tasso di interesse del 2,2% e 60 miliardi di yuan a 14 giorni a un tasso di interesse del 2,35%. Ieri, 22 settembre, la Pboc ha effettuato altri 120 miliardi di reverse repo, con un saldo netto di 90 miliardi visti i 30 miliardi in scadenza.