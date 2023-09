Evergrande, sospese contrattazioni in Borsa. Patron arrestato: luogo segreto

Evergrande, il crollo senza fine e la paura per l'economia cinese per le ripercussioni su quella mondiale

Ennesima batosta per Evergrande, sospese le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong. Il segnale che la situazione economica del colosso immobiliare cinese si aggrava ogni giorno di più. Emblematico in questo senso è quello che sta accadendo al patron del gruppo Xu Jiayin. Non si vede e non si sente da tempo il fondatore di Evergrande, uomo - si legge su Il Corriere della Sera - con ottime connessioni nel Partito comunista e protagonista di uno sprofondo rosso che ha sconvolto l’industria immobiliare cinese e fa tremare la seconda economia del mondo. Il silenzio, secondo informazioni passate all’agenzia Bloomberg, è dovuto al fatto che il presidente Xu Jiayin è "sotto sorveglianza domiciliare" della polizia.

Prelevato all'inizio di settembre e portato in un luogo segreto, dicono le fonti. Secondo la procedura di Pechino questo non è un arresto formale: il soggetto però non può comunicare con l'esterno, non può ricevere visite private e deve consegnare il passaporto. Evergrande - riporta Il Sole 24 Ore - ha sospeso le contrattazioni sulle sue azioni alla Borsa di Hong Kong, assieme a quelle delle controllate attive nei servizi immobiliari (Evergrande Property Services) e nei veicoli elettrici (Evergrande Nev).

Lo si legge in una comunicazione di Borsa in cui non si forniscono dettagli sulla decisione. Hong Kong ha aperto così la seduta in leggero calo in scia alle incertezze di Wall Street e alle turbolenze legate al colosso immobiliare che ha comunicato il forfeit per la seconda volta dal 2022: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,14%, scendendo a 17.587,08 punti.