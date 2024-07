Ex Ilva, assalto straniero? Urso: "C'è un quarto gruppo interessato"

Ex Ilva, Urso: "Prima di ferragosto un nuovo tavolo a Palazzo Chigi"

Una quarta impresa, che viene da un Paese del G7, sarebbe interessata alla sorte dell'ex acciaieria Ilva. L'annuncio arriva direttamente dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che ha spiegato che alle due imprese indiane e agli ucraini di Metinvest, "si aggiunge l'ipotesi di un player che ha chiesto di visitare gli impianti". Una dimostrazione di interesse che attesta che "i maggiori player hanno capito che il polo siderurgico dell'ex Ilva può risorgere, ovviamente con tecnologia green".

Sull'ex acciaieria Ilva "c'è un confronto al ministero del Lavoro e ce ne sarà uno a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana, sia per confrontarci con i sindacati sull'utilizzo temporaneo della cassa integrazione" e sia "per rendere conto di questo percorso e del prestito ponte che abbiamo chiesto fosse autorizzato dalla Commissione europea, oltre alle procedure che ci apprestiamo a realizzare per assegnare gli impianti ai player che ne faranno richiesta, sulla base dei piani industriali e non solo finanziari che poi saranno vagliati dai commissari", ha aggiunto Urso. Mentre sull'obiettivo della sostenibilità dell'attività produttiva, il ministro ha sottolineato: "Credo che posso confortare tutti che l'altoforno 4 abbia riacquistato le sue capacità produttive e l'altro sarà possibile riattivarlo a ottobre".

Palombella (Uilm): "Annuncio di Urso? Complicato mettere sul mercato l'ex Ilva"

Rocco Palombella, segretario generale della Uilm, dopo l'annuncio del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, su un quarto player internazionale interessato al gruppo siderurgico italiano, ha dichiarato: "Ogni giorno ne sentiamo una nuova" sull'ex Ilva, ma "mi pare molto complicato metterla sul mercato. Mai visto un acquirente per un'azienda in quelle condizioni", con migliaia di dipendenti in cassa integrazione, "gli impianti arrugginiti e solo un altoforno e mezzo in funzione". "Sarebbe interessante capire cosa mettono sul mercato. Sono sei mesi che chiediamo quale sia il piano non dico industriale, ma di risalita e ancora non abbiamo visto nulla", ha concluso.