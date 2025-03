Ex Ilva, la Camera dà il via libera finale al decreto: è legge. Ecco tutte le novità

La Camera approva il decreto sull'ex Ilva: è legge

La Camera ha approvato il decreto sull'ex Ilva di Taranto, nello stesso testo licenziato dal Senato. Il decreto è stato dunque convertito definitivamente. I sì sono stati 140, i no 91, gli astenuti 3.

Ex Ilva, che cosa c'è nel provvedimento

Il provvedimento è formato da sette articoli e ha come obiettivo quello di prevedere interventi di carattere finanziario finalizzati ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Si riconosce, poi, all'amministrazione straordinaria di Ilva Spa la possibilità di incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della societa' Acciaierie d'Italia Spa, fino a 400 milioni di euro. Nel testo è confluito, nel corso dell'esame presso palazzo Madama, il decreto recante misure urgenti per il riesame dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per gli impianti di interesse strategico.

E così, viene modificata la disciplina della Valutazione del danno sanitario (Vds) relativa agli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui quelli siderurgici dell'ex gruppo Ilva, si regola la procedura di riesame appunto dell'Autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti, si introduce una disciplina transitoria per i citati procedimenti di riesame in corso alla data del 31 gennaio 2025, nonche' una clausola di invarianza finanziaria relativa alle disposizioni appena citate, e si istituisce un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del sito di interesse nazionale di Taranto.