Ex Ilva, due settimane per il valore. A che punto è la due diligence Invitalia

Data room aperta da inizio agosto. Ma il coinvestimento pubblico-privato nell'ex Ilva sembra ancora lontano, mentre si avvicina la finestra di novembre in cui ArcelorMittal potrebbe togliere il disturbo dall'Italia sborsando solo una penale di 500 milioni di euro. A che punto è la due diligence per misurare il valore di AM InvestCo, la controllata italiana con cui il colosso dell’acciaio franco-indiano si è aggiudicato la gestione degli asset dell’ex-Ilva, da parte di Invitalia (gli advisor al lavoro sono Kpmg e lo studio Enrico Laghi) passaggio propedeutico all’ingresso dello Stato?



Secondo quanto riferiscono ad Affaritaliani.it alcune fonti vicine all’operazione, la due diligence è in stato molto avanzato, ma ancora servono due settimane di tempo per “arrivare a un’ipotesi robusta sulla quale poi fare dei passi avanti”. Stato dell’arte confermato anche da quanto sarebbe stato spiegato dalla stessa Invitalia ai sindacati nel corso dell'incontro tecnico sulla manutenzione degli impianti svolto al Ministero dello Sviluppo economico.

La controllata del Tesoro guidata da Domenico Arcuri avrebbe infatti riferito che la prima fase della due diligence si è conclusa e nell'arco delle prossime settimane, Invitalia conterebbe di potersi confrontare su una prima ipotesi che descriva i termini di questa relazione, da sottoporre poi ai ministeri competenti. Nessun dettaglio al momento è stato reso noto. "Siamo in una fase delicata", avrebbe detto ancora Invitalia definendo il clima con ArcelorMittal "tutto sommato disteso e collaborativo”.

Resta comunque poi l’incertezza sia sulla dotazione in cassa a Invitalia (la scorsa settimana un emendamento al decreto agosto a firma M5S intende ridurre da 470 post-operazione Mcc-PopBari a 180 milioni la dote che potrebbe essere utilizzata dalla società per entrare in AM Investco) sia poi la distanza con le valutazioni degli indiani.

ArcelorMittal si è aggiudicata la gara per l’acquisto del gruppo a un prezzo di 1,8 miliardi di euro, che deve ancora pagare. Una cifra che serve per coprire il miliardo erogato dallo Stato con i vari prestiti ai commissari straordinari e oltre mezzo miliardo di debiti di Ilva con le banche (la principale è Intesa Sanpaolo). AM InvestCo, inoltre, deve ancora pagare due quote trimestrali di canoni di affitto degli stabilimenti e ha oltre 40 milioni di euro di arretrati verso i fornitori.

Un fardello non indifferente, al quale si aggiungono le perdite mensili che sta accumulando con la gestione degli stabilimenti la cui produzione è stata portata ai minimi storici (quest’anno si fermerà intorno ai tre milioni di tonnellate) non solo a causa degli effetti della pandemia, ma anche, accusano i sindacati, a causa di una serie di evidenti errori di gestione. Si parla di oltre tre milioni al giorno. E ciò nonostante il ricorso alla cig Covid (partita dal 14 settembre per altre 9 settimane) che è a carico dello Stato. Sono tutti parametri che gli analisti stanno mettendo in fila per decidere quanto vale AM InvestCo, e quindi quanto vale una eventuale quota del 51%. Quota per cui, secondo le prime indiscrezioni, comunque i franco-in- diani non si accontenterebbero di 470 milioni.

