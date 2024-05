Ex Ilva, il governo le prova tutte: ancora 150 mln per il salvataggio

Ex Ilva, Urso annuncia il piano di rilancio per Taranto

Il piano di rilancio per il sito siderurgico dell'ex Ilva di Taranto è sul tavolo del governo e verrà inviato lunedì 6 maggio. Ma già mercoledì 7 inizieranno le interlocuzioni con la Commissione: lo ha annunciato in un'intervista al Sole 24 Ore il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Per realizzare il piano è necessario formalizzare un nuovo contratto di affitto, che tenga conto altresì della recente estensione dell'amministrazione straordinaria anche ad Adi Holding", ha aggiunto il ministro.

"Un'azione, quest'ultima, assolutamente necessaria visto lo stato di insolvenza anche della capogruppo, ora al vaglio del Tribunale di Milano", ha sottolineato. Sul capitalo "nuove risorse" preannunciate al vertice di Palazzo Chigi Urso ha rivelato che "con un decreto legge nel prossimo Consiglio dei ministri prevederemo ulteriori risorse provenienti dal patrimonio destinato, per 150 milioni di euro (che si aggiungono a 150 milioni già girati dalla stessa fonte, ndr), in attesa che la Commissione europea ci autorizzi al prestito ponte sulla base del piano industriale e finanziario predisposto dai commissari. Il piano è necessario a dimostrare che il prestito possa essere restituito in tempi congrui secondo le regole europee".